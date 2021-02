Previsioni meteo 4 febbraio: più nubi ma tempo stabile

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 4 febbraio 2021: aumento della nuvolosità sull’Italia ma senza precipitazioni ad eccezione di locali pioviggini al settentrione

Condizioni meteo stabili in questi primi giorni del mese di febbraio caratterizzati dal ritorno dell’alta pressione dopo una fase di intenso maltempo nello scorso fine settimana. Anche la giornata di oggi non farà eccezione, nonostante un aumento della nuvolosità su gran parte delle regioni. Il clima infatti risulterà ancora asciutto ad eccezione di alcune aree del Nord Italia che potranno essere bagnate da deboli pioviggini.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS l’anticiclone ci terrà compagnia fino alla giornata di sabato quando il tempo inizierà decisamente a cambiare. È atteso infatti l’arrivo di un treno di perturbazioni che porteranno maltempo, a tratti anche intenso, su quasi tutta la Penisola da domenica e almeno fino alla prima metà della prossima settimana.

Intanto per oggi, giovedì 4 febbraio 2021, al Nord Italia molte nubi nel corso delle ore diurne con locali pioviggini tra Liguria e Friuli-Venezia Giulia; asciutto sui restanti settori. In serata deboli precipitazioni tra Liguria, Piemonte e Lombardia, ma senza fenomeni di rilievo. Locali nevicate in Valle d’Aosta nella notte, oltre i 1800 metri di quota.

Giornata all’insegna della nuvolosità sulle regioni centrali, più compatte nel corso del mattino sulla Toscana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata tempo in prevalenza uggioso ma senza precipitazioni associate.

In Toscana molte nubi compatte nel corso delle ore diurne su tutta la regione, isolate piogge sull’Alta Toscana; in serata non si attendono variazioni dal punto di vista meteorologico.

Al Sud e sulle Isole al mattino nubi più compatte tra Campania, Molise e Puglia, poco o irregolarmente nuvoloso sui restanti settori. Al pomeriggio non si verificheranno cambiamenti delle condizioni meteo con tempo generalmente asciutto. Serata e nottata stabili, con nubi basse sulle coste della Sardegna e della Puglia.

In Calabria tempo asciutto nel corso della giornata con cieli generalmente poco nuvolosi su tutti i settori sia al mattino sia poi al pomeriggio; nessuna variazione in serata.

Temperature in generale aumento sia nei valori minimi che nei valori massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.