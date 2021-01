Previsioni meteo 31 gennaio: piogge e temporali sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, domenica 31 gennaio 2021: ondata di maltempo su tutta la Penisola con piogge e temporali. Neve sui rilievi a quote medio-alte

Il mese di gennaio si chiude con condizioni meteo all’insegna del maltempo su praticamente tutta l’Italia dopo il cedimento dell’anticiclone che ci ha tenuto compagnia per qualche giorno a metà settimana. Nella giornata di oggi infatti una intensa perturbazione di origine atlantica raggiungerà la Penisola portando piogge diffuse e temporali. Neve sui rilievi alpini e appenninici a quote medio-alte.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il passaggio perturbato sarà comunque piuttosto rapido: l’inizio di febbraio, grazie all’allontanamento della perturbazione, vedrà infatti il ritorno dell’alta pressione e condizioni meteo più stabili.

Intanto per oggi, domenica 31 gennaio 2021, al Nord Italia al mattino nuvolosità compatta su tutti i settori con piogge diffuse e più intense su Triveneto e Friuli. Al pomeriggio ancora piogge sparse al Nord-Est, migliora al Nord-Ovest. In serata locali piogge sulla Romagna, nuvolosità in aumento altrove ma sempre con tempo asciutto. Neve dai 600-800 metri di quota.

Al Centro al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni con piogge diffuse, più intense su Toscana, Umbria e Lazio. Al pomeriggio ancora tempo instabile su tutti i settori con precipitazioni diffuse. In serata residue piogge tra Lazio e Abruzzo, migliora altrove con nubi sparse e schiarite. Neve in Appennino dai 1200 metri.

In Toscana instabilità diffusa con fenomeni sparsi localmente anche intensi, neve sulle zone interne oltre i 1300 metri di quota. Nessun miglioramento attese per le ore serali.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile su tutti i settori con piogge e acquazzoni particolarmente intensi tra Campania e Calabria. Al pomeriggio ancora maltempo diffuso con temporali anche intensi sulla Campania. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse su tutti i settori. Neve oltre i 1500-1600 metri.

In Calabria tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse su tutti i settori nelle ore diurne e neve sulla Sila fino a 1500 metri; instabilità diffusa anche in serata con quota neve in calo fino a 1400 metri.

Temperature minime in incremento e massime in diminuzione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.