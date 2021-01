Previsioni meteo 28 gennaio: alta pressione sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 28 gennaio 2021: tempo stabile sull’Italia grazie all’anticiclone, deboli piogge sulle Isole maggiori e neve sulle Alpi

Sull’Italia condizioni meteo stabili grazie all’alta pressione che da inizio settimana sta tenendo lontane le perturbazioni. Poche le variazioni di rilievo nella giornata di oggi, che trascorrerà con clima asciutto su quasi tutta la Penisola. Deboli precipitazioni potranno interessare solo le Isole maggiori, mentre sulle Alpi avremo nevicate a quote medio-alte a causa di un aumento delle temperature.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS l’anticiclone avrà però vita breve perché già da domani è atteso un peggioramento con piogge al Nord-Ovest e in estensione alle regioni centrali. Maltempo anche nel corso del weekend, con un nuovo peggioramento nelle giornate di sabato e domenica che saranno caratterizzate da piogge, temporali e un nuovo calo delle temperature.

Intanto per oggi, giovedì 28 gennaio 2021, al Nord Italia giornata all’insegna del tempo stabile, con nuvolosità irregolare al mattino e neve sulle Alpi di confine. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con possibili pioviggini sulla Liguria. In serata cieli sereni o poco nuvolosi, con precipitazioni nevose sui rilievi di confine.

Tempo nel complesso stabile sulle regioni centrali con nubi irregolari al mattino. Copertura nuvolosa in incremento al pomeriggio, con qualche piovasco sulla Toscana settentrionale. In serata nessuna variazione in vista, con possibili piogge tra Toscana e Umbria nella notte.

In Toscana tempo asciutto nelle ore mattutine con cieli irregolarmente nuvolosi su tutta la regione; tra le ore pomeridiane e serali isolate piogge interesseranno l’Alta Toscana e la costa centrale, mentre altrove il tempo si manterrà asciutto.

Qualche nube in transito al mattino al meridione, con locali piogge sulle Isole Maggiori, asciutto altrove. Al pomeriggio le precipitazioni si potranno manifestare sui settori costieri Campani, senza variazioni sui restanti settori. In serata si segnalano piogge tra Campania e Calabria, in estensione nella notte anche alla Sicilia settentrionale.

In Calabria locali piogge nelle ore mattutine sul Tirreno, asciutto altrove con molte nubi; nel pomeriggio il tempo sarà stabile su tutta la regione. Tempo instabile in serata con piogge estese sulle coste occidentali del territorio, più asciutto sullo Ionio.

Temperature stazionarie o in lieve aumento sia nei valori minimi che massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.