Previsioni meteo 26 gennaio: torna il sereno sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, martedì 26 gennaio 2021: torna l’anticiclone, tempo stabile sull’Italia. Piogge e nevicate residue solo sulle regioni del Sud

Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia dopo l’ondata di maltempo che nella giornata di ieri ha portato forti piogge e nevicate sulle regioni centrali. Oggi la perturbazione si allontanerà progressivamente dalla nostra Penisola e avremo dunque, grazie al ritorno dell’anticiclone, cieli sereni anche se le temperature scenderanno. Piogge e nevicate residue sono attese solo sulle regioni meridionali e sulla Sicilia con neve a quote basse sui rilievi del Sud.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS è atteso un miglioramento delle condizioni meteo nei prossimi giorni che potrebbe riguardare progressivamente tutta la Penisola: un promontorio anticiclonico dovrebbe infatti espandersi tra la Penisola Iberica ed il Mediterraneo occidentale interessando anche l’Italia. Trova ulteriori conferme invece un possibile peggioramento a partire da domenica prossima, quando una nuova perturbazione potrebbe raggiungere l’Italia riportando piogge e nevicate.

Intanto per oggi, martedì 26 gennaio 2021, al Nord Italia ampi spazi di sereno al Nord nel corso delle ore diurne, con locali addensamenti al pomeriggio. In serata condizioni meteo invariate, con nuvolosità irregolare sulle zone pedemontane e qualche fiocco a bassa quota sulle Alpi di confine del Trentino-Alto Adige.

Giornata nel complesso stabile sui settori centrali, con cieli sereni su tutte le regioni e residue precipitazioni sull’Abruzzo. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata tempo asciutto e qualche nube in transito nella notte da nord.

In Toscana giornata caratterizzata dal bel tempo con ampi spazi di sereno sia sulla costa che sulle aree interne nel corso della giornata. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli sereni su tutto il territorio.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile su tutti i settori con acquazzoni tra Sicilia e Calabria, asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora piogge alternate a schiarite specie sui settori peninsulari. In serata ampi spazi di sereno, con residue precipitazioni su Molise, Puglia e Sicilia settentrionale. Neve a quote collinari.

In Calabria tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse al mattino, temporali intensi sui settori meridionali e neve sulla Sila fino a 700-1000 metri; residue precipitazioni nel pomeriggio sulla bassa Calabria, asciutto altrove. In serata il tempo sarà asciutto con ampie schiarite e qualche nube.

Temperature in generale calo sia nei valori minimi che massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.