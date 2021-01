Previsioni meteo 25 gennaio: ultime piogge e nevicate

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 25 gennaio 2021: ondata di maltempo con neve a quote basse al Nord-Est e piogge su gran parte del Centro e del Sud. Da domani torna l’anticiclone

Dopo un weekend all’insegna del maltempo con forti piogge al Centro e parte del Sud Italia, anche l’inizio di questa settimana sarà caratterizzato da condizioni meteo instabili. Nella prima parte della giornata di oggi avremo neve fino a quote di pianura sulle regioni di Nord-Est e piogge diffuse sulle aree centro-meridionali del Paese. Clima più asciutto al Nord-Ovest e temperature in ulteriore calo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS per fortuna il maltempo ha le ore contate. Da domani infatti l’anticiclone si riprenderà la scena riportando il sereno su quasi tutta l’Italia: saranno possibili residue precipitazioni solo su Abruzzo, Molise e Sicilia. Il bel tempo durerà almeno fino a domenica prossima, quando una nuova perturbazione potrebbe raggiungere la nostra Penisola.

Intanto per oggi, lunedì 25 gennaio 2021, al Nord Italia al mattino molte nuvole sui settori orientali e deboli piogge associate, sole prevalente altrove. Al pomeriggio neve sulle Alpi, asciutto altrove con poche nubi e ampie schiarite. In serata tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro al mattino tempo instabile con piogge sparse su tutte le regioni e localmente intense, eccetto in Toscana. Al pomeriggio maltempo con piogge e temporali diffusi su tutti i settori eccetto in Toscana e Lazio con cieli sereni. In serata residue nevicate sull’Abruzzo, asciutto altrove ma con nuvolosità irregolare. Neve a quote basse.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge sparse su regioni peninsulari e insulari, locali temporali. Al pomeriggio maltempo diffuso con piogge e temporali, anche intensi su Campania, Sicilia e Calabria, migliora in Sardegna. In serata piogge e temporali sparsi su tutte le regioni, più intensi su Campania e Calabria, più asciutto sulla Sardegna. Neve a quote medio-basse.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.