Previsioni meteo 22 gennaio: fine settimana perturbato

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 22 gennaio 2021: maltempo sull’Italia con piogge e temporali al Centro-Nord e neve a quote medio-basse su Alpi e rilievi appenninici

Fine settimana all’insegna del maltempo sull’Italia dove le condizioni meteo sono in evoluzione a causa dell’annunciato arrivo di una perturbazione di origine atlantica. Nella giornata di oggi il nucleo instabile raggiungerà le regioni di Nord-Ovest e quelle centrali dove avremo piogge diffuse e temporali. Neve attesa sulle Alpi e rilievi appenninici, mentre solo al meridione il clima risulterà più asciutto.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani e domenica il maltempo non darà tregua, con rischio nubifragi su diverse aree del Paese e rischio neve al Nord-Est e poi anche al Centro. L’inizio della prossima settimana vedrà ancora condizioni meteo instabili prima di una rimonta anticiclonica attesa tra martedì e mercoledì.

Intanto per oggi, venerdì 22 gennaio 2021, al Nord Italia tempo instabile con cieli nuvolosi o molto nuvolosi associati a piogge su tutti i settori, più intense sulla Liguria. Al pomeriggio maltempo su tutte le regioni con piogge e temporali anche intensi, neve abbondante sulle Alpi. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con piogge e temporali sparsi anche intensi sulle regioni di Nord-Est. Neve oltre i 200 metri.

Al Centro al mattino molte nuvole con piogge su Toscana, Umbria e Lazio, più asciutto sulle coste adriatiche. Al pomeriggio ancora piogge su tutte le regioni, anche intense sulla Toscana, Umbria e Lazio. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge a tratti anche intense , nuvoloso ma asciutto altrove. Neve in calo fino a 1000 metri.

In Toscana tempo instabile nella giornata con piogge intense estese su tutta la regione e fenomeni temporaleschi sparsi specie nelle ore pomeridiane. In serata si attende un generale miglioramento che interesserà gran parte della regione.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge e acquazzoni su Campania, alta Calabria e Sardegna, nubi sparse e schiarite altrove. Al pomeriggio tempo instabile con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi su Campania, Molise e Sardegna, più asciutto altrove. In serata ancora piogge su Campania, alta Calabria, Sardegna e Molise, variabilità asciutta altrove.

In Calabria tempo stabile nel corso della giornata con cieli generalmente poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio; in serata non si attendono variazioni.

Temperature minime e massime stabili o in aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.