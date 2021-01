Previsioni meteo 21 gennaio: maltempo al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 21 gennaio 2021: perturbazione in arrivo sull’Italia, piogge sulle regioni centro-settentrionali e neve sulle Alpi

Si profila all’orizzonte un weekend con condizioni meteo all’insegna del maltempo su gran parte dell’Italia a causa del cedimento dell’anticiclone che da qualche giorno sta proteggendo la Penisola. Dopo le deboli piogge che nella giornata di ieri hanno bagnato le regioni tirreniche, nella giornata di oggi arriverà una perturbazione atlantica che porterà piogge sulle regioni centro-settentrionali e neve sulle Alpi a quote medio-basse.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani il maltempo farà la voce grossa con piogge attese su tutto il Nord-Est e gran parte del Centro-Sud. Le giornate peggiori saranno però quelle di sabato e domenica, con rischio nubifragi su diverse aree del Paese. Per un parziale miglioramento ci sarà da attendere l’inizio della prossima settimana, anche se serviranno ulteriori conferme.

Intanto per oggi, giovedì 21 gennaio 2021, al Nord Italia molte nubi al mattino con piogge sparse; al pomeriggio precipitazioni più intense sulla Liguria di levante, più asciutto sulla Romagna. In serata si rinnovano condizioni meteo instabili, con neve anche abbondante nella notte sulle Alpi centro-orientali a quote alto-collinari.

Cieli coperti sulle regioni centrali al mattino, con pioviggini sparse tra Toscana e Lazio. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con tempo più asciutto sull’Abruzzo. In serata piogge più intense sui settori Tirrenici, stabile su Marche e Abruzzo. Neve dai 1500-1600 metri di quota.

In Toscana tempo generalmente instabile nel corso della giornata su gran parte della regione con piogge diffuse al mattino e al pomeriggio, più asciutto lungo la costa centro meridionale. Fenomeni diffusi anche in serata, localmente anche a carattere temporalesco sull’Alta Toscana.

Giornata all’insegna del tempo uggioso al meridione, con nuvolosità irregolare e qualche piovasco sulla Sardegna al mattino. Nel corso del pomeriggio non sono attesi grossi cambiamenti, con cieli sempre più coperti. In serata deboli piogge tra Campania, Salento e Sardegna, altrove variabilità asciutta.

In Calabria tempo stabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare al mattino, più compatta nelle ore pomeridiane; in serata il tempo si manterrà asciutto sempre con molte nuvole diffuse.

Temperature in sensibile aumento sia nei valori minimi che massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.