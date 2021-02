Sclerosi multipla: benefici da farmaci immunomodulanti

Sclerosi multipla: effetti benefici su tasso di recidive e progressione della disabilità con farmaci immunomodulanti per oltre 15 anni

L’esposizione a lungo termine all’immunoterapia (farmaci immunomodulanti) ha ridotto il tasso di recidive e progressione della disabilità in una grande coorte di pazienti con SM seguita per 15 anni, secondo i risultati di uno studio pubblicato su “Neurology”.

«Una prova dell’effetto a lungo termine dei farmaci immunomodulanti sull’accumulo della disabilità neurologica correlata alla SM è la chiave per stabilire le sue proprietà di modificazione della malattia» scrivono i ricercatori dell’MSBase Study group, guidati da Tomas Kalincik, del Royal Melbourne Hospital dell’Università di Melbourne (Australia).

Studio caso-controllo basato su un ampio registro internazionale

Gli autori presentano uno studio dal più grande registro internazionale degli Stati membri, il cui scopo era confrontare il peggioramento e il miglioramento della disabilità e dell’incidenza delle recidive durante i periodi di trattamento rispetto all’assenza di trattamento con immunoterapie per la SM per più di 15 anni di follow-up.

Kalincik e colleghi hanno condotto uno studio caso-controllo su pazienti affetti da SM che sono stati esposti a immunoterapia e disponevano di dati di follow-up di almeno un anno. Hanno anche esaminato un sottoinsieme di pazienti con una storia di assistenza con un follow-up di 15 anni o più.

I ricercatori hanno confrontato aumenti e diminuzioni di disabilità confermati a 12 mesi, l’Expanded Disability Status Scale (EDSS) step 6 e il tasso di ricadute tra periodi in trattamento e non in trattamento. Hanno aggiustato sistematicamente i modelli per età del paziente, sesso, stato di gravidanza, decorso della malattia, tempo fin dai primi sintomi, storia precedente di recidive di SM, disabilità e dati di risonanza magnetica.

Dei 14.717 pazienti della coorte osservazionale, 1.085 partecipanti (età media, 33 anni; 73% donne) hanno avuto un periodo di follow-up di 15 o più anni. L’interferone-beta o il glatiramer acetato sono state le immunoterapie più comuni in tutti i pazienti (59%) e per i pazienti con 15 anni di dati di follow-up (58%). I ricercatori hanno osservato tassi simili di disabilità alla prima visita sia nell’intera coorte che nei pazienti con 15 o più anni di follow-up.

La strategia per preservare la capacità neurologica dei pazienti a lungo termine

Tutti i pazienti avevano meno probabilità di avere ricadute (HR 0,60; IC al 95% 0,43-0,82), peggioramento della disabilità (HR 0,56; IC al 95% 0,38-0,82) e progressione a un punteggio EDSS di 6 (HR 0,33; IC al 95% 0,19-0,59) mentre veniva trattato con immunoterapie.

Anche i pazienti con disponibili dati di follow-up di 15 anni o più avevano tassi più bassi di recidiva (HR 0,59; IC al 95% 0,5-0,7) e peggioramento della disabilità (HR 0,81; IC al 95% 0,67-0,99). Per questi pazienti, il trattamento continuato con immunoterapie ha ridotto l’accumulo di disabilità dal 19% al 44% (IC al 95% dall’1% al 62%), il rischio di richiedere un aiuto per camminare del 67% (IC al 95% dal 41% all’81%) e la frequenza di recidiva dal 40% al 41% (IC al 95% dal 18% al 57%).

“Questo studio fornisce prove di classe IV che l’esposizione a lungo termine all’immunoterapia non solo riduce l’attività di recidiva, ma previene anche che almeno un quinto della disabilità neurologica peggiori nei pazienti con SM recidivante-remittente» dichiarano i ricercatori.

In conclusione, «l’immunoterapia sostenuta e a lungo termine fin dalle prime fasi della SM è consigliabile come strategia per preservare la capacità neurologica dei pazienti a lungo termine».

Bibliografia

Kalincik T, Diouf I, Sharmin S, et al. Effect of Disease Modifying Therapy on Disability in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis Over 15 Years. Neurology. 2020 Dec 28. [Epub ahead of print] doi: 10.1212/WNL.0000000000011242.

leggi