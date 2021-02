Al polso di Zayn un Omega Constellation

Zayn porta al polso un Omega Constellation per il video di Vibez: l’artista conferma di esspere apprezzato non solo nel mondo della musica ma anche in quello della moda

Non solo apprezzato come cantautore ma anche come icona della moda. Dopo aver collaborato con Versace e Giuseppe Zanotti, Zayn Malik si mostra nel video di Vibez – brano contenuto nel suo ultimo album Nobody is Listening – non solo biondo platino ma anche con un Omega Constellation al polso.

Realizzato interamente in oro Sedna e con un diametro di 39 mm, l’orologio presenta uno stile audace, elegante e sportivo, mentre il colore intenso dell’oro ne sottolinea la sua preziosità.

Dopo aver lasciato gli One Direction nel 2015 l’artista ha intrapreso una carriera da solista di grande successo. Il suo terzo album in studio, Nobody Is Listening, è uscito il 15 gennaio. Zayn lo definisce “il suo progetto più personale fino ad oggi“.

Undici le tracce che Zayn ha completato in questi mesi dettati dalla pandemia, mentre aspettava di diventare padre della sua primogenita avuta da Gigi Hadid. Ecco la tracklist dell’album, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it):

1. Calamity

2. Better

3. Outside

4. Vibez

5. When Love’s Around (feat.Syd)

6. Connexion

7. Sweat

8. Unfuckitable

9. Windowsill feat. Devlin

10. Tightrope

11. River Road