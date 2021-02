Crisi di governo, Renzi boccia le trattative: “Nessun passo avanti da Pd e M5s”. Stallo su Arcuri, Fico incontrerà i leader dei partiti di maggioranza

“Noi preferiamo un accordo per un governo politico, ma sui contenuti nessun passo in avanti ne’ di Pd ne’ dei Cinquestelle“. Lo avrebbe detto Matteo Renzi, durante la riunione con i parlamentari di Iv.

Nel corso dell’assemblea, il leader di Italia viva ha lamentato che il suo partito e’ “favorevole a un accordo, ma gli altri partiti non accettano nessuna mediazione sui temi grossi e non vogliono neppure mettere nulla per iscritto. Sulla giustizia zero assoluto”.

“C’e’ un arrocco continuo sui temi proposti da noi. Fino ad ora non c’è stato nessun elemento di discontinuità, vogliono mantenere tutto così, uguale, come se nulla fosse accaduto“, aggiunge Renzi.

ORLANDO A RENZI: NON SPRECHIAMO POSSIBILITA’

“Renzi dice che sulla giustizia “siamo allo zero assoluto”. Probabilmente sono stato invitato a un’altra riunione… Apertura su riforma penitenziaria, modifica prescrizione, intercettazioni… Non sprechiamo questa possibilità!”, dice il vicesegretario dem Andrea Orlando come riferisce la Dire (www.dire.it).

“I M5s oggi hanno accettato sulla giustizia quello che non avevano mai accettato prima. Non andare a vedere mi pare pazzesco”. Così il vicesegretario dem, Andrea Orlando rispondendo a un commento relativo ad un suo precedente Tweet a proposito della mancata intesa sulla giustizia al tavolo con la maggioranza di Governo.

GRASSO CONFERMA ORLANDO E CHIEDE: IV CERCA SOLUZIONI O PRETESTI?

“Avendo partecipato posso confermare: è andata molto bene. Si sono fatti più passi avanti in quelle due ore che nei mesi precedenti. Non riconoscere che il M5s ha mostrato una nuova disponibilità significa cercare pretesti per rompere e non soluzioni per arrivare a un’intesa”. Lo scrive su Twitter il Sen. Pietro Grasso (LeU) confermando quanto scritto da Andrea Orlando.

FICO STASERA AL QUIRINALE

Fonti di maggioranza spiegano alla Dire che i contatti tra i partiti sono in corso e non si sono interrotti. La trattativa, spiegano tuttavia, non avviene al tavolo di Montecitorio ma a quello tra i vertici di partito. Tra i nodi irrisolti c’e’ quello che riguarda il commissario con l’incarico per la campagna vaccinale Domenico Arcuri. Si tratta di un mandato voluto dal premier Giuseppe Conte in prima persona, per il quale Italia viva chiede un avvicendamento e una svolta nella campagna vaccinale. “Ma se siamo i primi in Europa per doppio richiamo? Le critiche vanno bene, ma che siano fondate”, e’ il commento che arriva da fonti di governo.

Intanto il presidente della Camera, Roberto Fico, ha spiegato ai partecipanti al tavolo sul programma che rispettera’ il termine indicato dal Quirinale per riferire sul mandato esplorativo. Fico dunque questa sera salira’ al Colle per riferire.