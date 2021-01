Crohn: sigarette aumentano rischio cancro del colon-retto

Crohn e colite ulcerosa: i pazienti che fumano sigarette o che le hanno fumate in precedenza sono a maggior rischio di neoplasia del colon-retto

Secondo i risultati di uno studio pubblicati su Clinical Gastroenterology and Hepatology, i pazienti con malattia infiammatoria cronica intestinale (IBD) che fumano sigarette o che le hanno fumate in precedenza erano a maggior rischio di neoplasia del colon-retto.

I pazienti con malattia infiammatoria intestinale hanno un rischio maggiore di neoplasia colorettale (CRN) dovuta a infiammazione della mucosa. Poiché le attuali linee guida sulla sorveglianza costituiscono un peso per i pazienti e per i costi sanitari, la stratificazione dei pazienti ad alto rischio è fondamentale.

Kimberley W.J. van der Sloot, del dipartimento di Gastroenterologia ed Epatologia dell’Università di Groningen nei Paesi Bassi, ha scritto che a causa del basso uso dello screening, sono necessari metodi migliori per aiutare a stratificare gli individui a più alto rischio di neoplasia del colon-retto (CRN).

“Il ruolo del fumo di sigaretta nello sviluppo di CRN in pazienti con IBD è quindi di particolare interesse, poiché l’esposizione al fumo di sigaretta è stata associata a un aumento del rischio a lungo termine di CRN nella popolazione generale attraverso il suo effetto cancerogeno, che causa danni genetici irreversibili, induzione di mutazioni e inizio della cancerogenesi. ”

“Il fumo di sigaretta è associato a un aumento del rischio di complicanze poiché causa una maggiore infiammazione nella malattia di Crohn, mentre l’opposto si osserva nella colite ulcerosa con un decorso più benigno della malattia”, hanno scritto gli autori del lavoro.

A causa di questa associazione divergente, l’effetto del fumo sul CRN nelle IBD non è chiaro ed è stato oggetto di questo studio.

I ricercatori hanno analizzato i dati di 1.386 pazienti con IBD che avevano precedenti biopsie analizzate e riportate in un registro; i pazienti sono stati sottoposti a screening per CRN. Hanno valutato i fattori clinici e stratificato i pazienti per il rischio di CRN basato sulle linee guida.

Un totale di 153 pazienti (11,5%) nello studio ha sviluppato CRN.

I ricercatori hanno osservato che i fattori di rischio noti, compreso il parente di primo grado con CRN nel caso della malattia di Crohn e la presenza di polipi post-infiammatori nella colite ulcerosa, sono stati replicati nella loro coorte.

Tra i pazienti con colite ulcerosa, lo stato di ex fumatore ha aumentato il rischio di CRN (HR=1,73; IC 95%, 1,05-2,85), mentre l’esposizione al fumo passivo non ha avuto alcun effetto.

Tra i pazienti con Crohn, sia il fumo attivo (HR=2,2; 95% CI, 1,02-4,76) sia l’esposizione passiva al fumo (HR=1,87; 95% CI, 1,09-3,2) hanno aumentato il rischio di CRN.

“Sulla base dei risultati di questo studio, si potrebbero identificare i pazienti con Crohn, esposti al fumo di sigaretta, come parte di questo gruppo ad alto rischio”, hanno scritto van der Sloot e colleghi.

“Questa ipotesi è supportata dalla scoperta che l’aggiunta dell’esposizione al fumo di sigaretta alla stratificazione del rischio attualmente utilizzata per lo sviluppo del CRN potrebbe portare a un ulteriore perfezionamento dei gruppi ad alto e basso rischio”.

Riferimenti

