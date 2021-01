Sabrina Carpenter e Olivia Rodrigo in lite per amore

Con la musica, si sa, si possono lanciare una lunga serie di messaggi. Ne sono consapevoli anche Sabrina Carpenter e Olivia Rodrigo, che – secondo le teorie di numerosi fan – avrebbero avuto un “botta e risposta” tramite i loro ultimi singoli. Stiamo parlando di “Skin” della prima e “driver license” della seconda. I due brani, recentemente usciti, avrebbero come protagonista della contesta Joshua Bassett, l’attore e cantante di “High School Musical – The Musical: La serie” avrebbe frequentato per un po’ di tempo Olivia e attualmente farebbe coppia con Sabrina. Non è un caso, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), se la hit del momento della Rodrigo nasca da una delusione amorosa che l’artista non ha voluto raccontare nelle ultime interviste.

“And you’re probably with that blonde girl/ Who always made me doubt/ She’s so much older than me/ She’s everything I’m insecure about“, canta Olivia. Ovvero: “E tu probabilmente sei con quella ragazza bionda / Che mi ha fatto sempre dubitare / Lei è così più grande di me / Lei è tutto ciò di cui io sono insicura“.

La risposta di Sabrina non sarebbe tardata ad arrivare: “Maybe you didn’t mean it/ Maybe blonde was the only rhyme“, che tradotto vuol dire “Forse non ne avevi intenzione / Forse bionda era solo un rima“.

Ovviamente nessuno dei protagonisti ha commentato le teorie dei fan. Anche Bassett, però, ha rilasciato un singolo, “Lie lie lie”, in cui accusa qualcuno di aver mentito spudoratamente.