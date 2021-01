Risolto il mistero delle feci quadrate del vombato

Perché le feci del vombato sono quadrate? Un nuovo studio scientifico prova a fare luce sul più grande enigma del regno animale

Da anni la scienza è ferma su un interrogativo che, almeno fino ad oggi, sembrava non trovare risposta: perché le feci del vombato sono quadrate? Questo simpatico marsupiale è solo una delle tante creature bizzarre che popolano l’Australia, come quokka e koala.

Ma a differenza di tutti gli altri, ha una caratteristica che lo rende unico nel mondo animale: il vombato fa la cacca quadrata. Ma come è possibile?

Perché il vombato fa la cacca quadrata?

Ci sono stati diversi studi nel passato volti a scoprire il mistero delle sue feci cubiche. Ma il più recente è anche quello che sembra aver trovato finalmente la chiave di svolta.

Secondo l’ecologo della fauna selvatica dell’Università della Tasmania, Scott Carver, la risposta è nel tratto più alto dell’intestino del vombato. Lo studio, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), si è valso di complessi modelli matematici uniti alla meccanica dei fluidi fecali.

E’ emerso che la specie ha uno spessore muscolare variabile attorno all’intestino, zone rigide e flessibili. Le feci, dunque, si trovano a passare in tratti differenti: nel tratto rigido si seccano, e quando raggiungono la zona intestinale più morbida si schiacciano lentamente, venendo “modellate” a forma cubica.

Il vombato

Marsupiale endemico dell’Australia, esistono 3 specie di vombato: Vombato comune (Vombatus ursinus), Vombato dal naso peloso settentrionale o yaminon (Lasiorhinus krefftii) e Vombato dal naso peloso meridionale (Lasiorhinus latifrons).

Oltre alla cacca quadrata, un’altra caratteristica singolare è l’utilizzo del sedere.

Il loro fondoschiena ha due funzionalità comportamentali: le femmine della specie danno piccoli morsi sul sedere dei maschi per fargli capire di essere in calore. L’altro utilizzo è quello di arma di difese: se minacciati, si girano di schiena e usano il posteriore come scudo.