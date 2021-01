Previsioni meteo 27 gennaio: freddo invernale sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 27 gennaio 2021: tempo stabile sull’Italia protetta dall’anticiclone ma le temperature caleranno ancora

Dopo diversi giorni in compagnia del maltempo sull’Italia tornano condizioni meteo all’insegna della stabilità grazie all’anticiclone tornato a proteggere la Penisola dalle perturbazioni. Nella giornata di oggi avremo dunque cieli sereni ad esclusione delle regioni meridionali che nella mattinata saranno interessate dalle ultime precipitazioni. Bel tempo sul resto dell’Italia con temperature in calo e rischio di gelate mattutine.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il tempo rimarrà stabile anche nella giornata di domani e in quella di venerdì, ad eccezione della Sicilia dove saranno possibili altre piogge. Discorso diverso nel weekend, quando l’anticiclone cederà nuovamente lasciando spazio all’arrivo di una perturbazione che tra sabato e domenica colpirà tutta l’Italia, a partire dal Nord.

Intanto per oggi, mercoledì 27 gennaio 2021, al Nord Italia giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali del Paese con cieli poco nuvolosi su tutte le regioni fin dal primo mattino. Situazione invariata al pomeriggio ed in serata con tempo stabile ovunque, da segnalare soltanto la possibilità di deboli nevicate fino a quote basse sui settori alpini di confine.

In Piemonte in particolare tempo generalmente stabile nel corso della giornata con nubi sparse su gran parte della regione e locali nevicate fino a 700-800 metri sulle Alpi; in serata non si attendono variazioni dal punto di vista meteorologico.

Bel tempo anche sulle regioni centrali italiane con cieli sereni o poco nuvolosi al primo mattino, irregolarmente nuvolosi al pomeriggio ed in serata, tuttavia senza fenomeni associati se nonché locali nevischi sull’Appennino tra Marche ed Umbria, fino a quote basse.

Residuo maltempo al meridione d’Italia con locali piogge e nevicate al mattino, tendenza ad esaurimento delle precipitazioni tra il pomeriggio e la serata eccetto in Sicilia dove avremo maltempo nelle ore notturne. Neve oltre i 300-500 metri di quota.

Temperature stazionarie o in ulteriore calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.