Claudia Gerini con Can Yaman per De Cecco

Claudia Gerini e Can Yaman insieme nel primo spot televisivo della pasta De Cecco: è il primo di quattro diretti da Ferzan Ozpetek

L’attesa è finita. È in tv lo spot De Cecco che vede protagonisti Claudia Gerini e Can Yaman. I due, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), assaporano una carbonara con spaghetti rigorosamente della marca nel primo delle quattro clip dirette in esclusiva da Ferzan Ozpetek. Ecco il video che sta facendo notizia sui social.

Yaman, a Roma per girare gli spot, era stato multato con una sanzione di 400 euro dalle forze dell’ordine per aver favorito un assembramento nei pressi del suo hotel a Piazza di Spagna. QUI la notizia.