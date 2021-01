Devin Booker conferma relazione con Kendall Jenner

Un commento di Devin Booker conferma la relazione con Kendall Jenner: per la prima volta il cestista ha condiviso uno scatto della modella e il suo messaggio non lascia dubbi

La vita amorosa di Kendall Jenner sembra andare a gonfie vele. Dopo le voci arrivate lo scorso anno su una possibile relazione con il cestista statunitense Devin Booker, ora arrivano le prime conferme. È un commento dell’atleta a una foto della modella a non lasciar dubbi. Il 24enne, incurante dei rumors, ha ripubblicato nelle sue storie di Instagram uno scatto in bikini della Jenner, scrivendo “Whew” accompagnata da una faccina che ha una goccia di sudore in fronte.

Kendall e Devin starebbero insieme da aprile 2020 ma non hanno mai ufficializzato la presunta relazione. Sono stati avvistati insieme più volte- in Arizona a maggio, a Malibu ad agosto come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it) – e fonti a loro vicine hanno confermato la storia. Per la Jenner, però, la parola d’ordine sarebbe una: privacy. “Preferisce tenere un basso profilo con questa relazione ma a lei piace ed è felice accanto a lui”, ha detto un insider a E!News raccontando che la coppia si gode il proprio tempo insieme a Los Angeles.

Insomma, per una conferma definitiva bisognerà aspettare ancora!