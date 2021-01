Sanremo 2021: Alice Campello al fianco di Amadeus

Alice Campello, la moglie di Alvaro Morata verso Sanremo 71: è la candidata numero uno a salire sul palco alla co-conduzione con Amadeus

Alice Campello potrebbe salire sul palco del teatro Ariston per la 71esima edizione del Festival di Sanremo. Così come è stato per Georgina Rodriguez lo scorso anno, la moglie di Alvaro Morata è una delle papabili co-conduttrici al fianco di Amadeus. Secondo il programma di TV8 Ogni mattina, la modella 25enne avrebbe già accettato il ruolo e mancherebbe solo l’ufficialità. Dal canto suo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), la mamma di tre bambini non ha ancora commentato.

C’è da dire che Amadeus non ha ufficializzato ancora la lista di chi lo aiuterà durante le serate del festival, confermato nella settimana dal 2 al 6 marzo. Restano numerosi dubbi per quanto riguarda la questione pubblico. In tanti continuano a chiedere che la kermesse si svolga in assenza di spettatori in sala e il prefetto di Imperia, Alberto Intini, sembra concordare:

“Una cosa è certa, scontata per loro e per noi: non sarà un evento pubblico e questo è evidente. L’attuale Dpcm, in vigore fino a 5 marzo, al massimo resterebbe fuori soltanto la serata finale del 6, non consente spettacoli aperti al pubblico nei teatri e nei cinema anche all’aperto. Quindi, non c’è alcuna ipotesi di presenza di pubblico né pagante, né su inviti”.

Per avere notizie più precise sembra si debba ancora aspettare. Intanto, i fan di Alice Campello sperano che il rumor sulla sua partecipazione sia vero.