Gianluca Mech conquista le pagine di “Hello!”, il prestigioso magazine inglese: il “guru” di Tisanoreica svela i segreti della nuova forma fisica di Sarah Ferguson

Una Sarah Ferguson in forma e armoniosa, come non l’abbiamo mai vista. Le foto della Duchessa di York, pubblicate nei mesi scorsi in occasione del suo sessantesimo compleanno e del matrimonio di sua figlia Beatrice, avevano destato molto stupore. “Fergie”, infatti, si è mostrata in una forma rinnovata, dopo aver seguito un programma nutrizionale studiato apposta per lei da Gianluca Mech, il “guru” di Tisanoreica, che in questi giorni ha svelato i “segreti” della perdita di peso della Ferguson a “Hello!”, uno dei più famosi settimanali inglesi: https://www.hellomagazine.com/healthandbeauty/health-and-fitness/20210104103712/sarah-ferguson-diet-weight-loss-secrets/.

“Ho incontrato per la prima volta Sarah pochi anni fa all’aeroporto di New York. Era alla ricerca di una dieta efficace, ma anche sana, ed essendo molto interessata alle ricerche e agli studi scientifici l’ho invitata all’Università di Padova dove abbiamo un nostro Istituto di Ricerca sulla chetosi” spiega Mech al settimanale, aggiungendo: “Quando ha scoperto che in Italia abbiamo la pizza o i croissant a basso contenuto glicemico la sua reazione è stata di stupore. Ha voluto seguire la nostra dieta e ora sa tutto quello che c’è da sapere sul dimagrimento. Le piace il cibo salato rispetto al dolce, quindi ha preferito il pane, la pasta e la pizza chetogenica. Penso sia soddisfatta della dieta, che offre piacere senza peccato”.

“So cosa significa lottare con peso dall’età di 12 anni, quando il matrimonio dei miei genitori è finito e incolpavo me stessa. Ho iniziato a mangiare cibo spazzatura mettendo su chili, che mi sono portata dietro da adulta. Il cibo era diventato la mia dipendenza e ogni volta che le cose diventavano difficili, mangiavo per compensare”, gli fa eco Sarah. “Ho provato molte diete nel corso degli anni, ma quando ho sentito parlare del lavoro di Gianluca Mech ho deciso di visitare l’Università di Padova: sono rimasta colpita dalle prove scientifiche che ci sono per mostrare i benefici di una dieta chetogenica e le sue varianti. Ho scelto di seguire questa dieta negli ultimi 18 mesi e so che, insieme all’esercizio fisico e al sonno, il mio peso e la mia salute sono migliorati in modo significativo” conclude la Duchessa di York.

