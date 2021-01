Cherry: Tom Holland nel primo trailer del film

Tom Holland nel primo trailer di Cherry, il film dei fratelli Russo: la pellicola è tratta dalla storia vera del militare USA Nico Walker

In attesa di rivederlo nuovamente nella tuta di Spider-Man, Tom Holland è apparso nel primo trailer di Cherry.

Tratto dalla storia vera di Nico Walker e diretto da Joe e Anthony Russo (i registi di Avengers: Endgame), il film racconta di un ragazzo dell’Ohio, un giovane medico militare che ha servito l’Esercito degli Stati Uniti in Iraq ed è rientrato a casa con un forte disturbo post-traumatico. Finito nel circolo vizioso della droga per cercare sollievo, si trova in una situazione economica disastrosa e compie la peggiore delle scelte per uscirne: rapinare banche.

Cherry è il primo film dei fratelli Russo dopo il successo al botteghino senza precedenti di Avengers: Endgame. I due sperano che il film induca le persone ad empatizzare con coloro che soffrono di stress post-traumatico e di dipendenza da oppioidi.

“Questo è un film che dovrebbe definire l’esperienza di avere un disturbo da stress post-traumatico, l’esperienza di essere dipendenti da oppioidi. E la missione del film è generare empatia, non generare disprezzo, non incriminare. Era fondamentale entrare in empatia con la sua lotta e il suo viaggio perché molte persone stanno attraversando questo problema e stanno vivendo un’esperienza molto umana. Pensiamo che l’empatia sia incredibilmente scarsa in questo momento nel mondo. Ed è una tragedia“, hanno dichiarato i registi.

Cherry debutta nei cinema statunitensi il 26 febbraio 2021 e in streaming su Apple TV il 12 marzo 2021.

Non è la prima volta, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), che vediamo Tom Holland in un ruolo drammatico. L’attore britannico ci ha mostrato il suo grande talento, conquistandoci senza faticare molto, anche ne ‘Le strade del male‘, disponibile su Netflix.