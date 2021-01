Zaki resta in carcere: rinnovata ancora la detenzione

Resta in carcere in Egitto Patrick Zaki, lo studente detenuto per “sedizione sui social network” dal 7 febbraio scorso: comunicata la sentenza

È stata rinnovata di altri 15 giorni la detenzione cautelare per Patrick Zaki, lo studente egiziano in carcere per “sedizione sui social network” dal 7 febbraio scorso. Lo confermano all’agenzia Dire fonti interne all’Egyptian Initiative for Personal Rights (Eipr), ong che sta fornendo assistenza legale all’attivista. L’udienza di Zaki – in cui sono stati discussi decine di altri casi – si e svolta domenica, ma la sentenza è stata comunicata soltanto oggi.

LEGGI ANCHE: Comune di Palermo aderisce all’iniziativa di Amnesty International per liberare Zaki

A Bologna via libera per la cittadinanza onoraria a Zak

I genitori di Zaki: “Nostro figlio è esausto, rilasciatelo immediatamente”

Di Maio: “Zaki per noi è un ‘caso italiano’, tornerà dalla famiglia”

BAHGAT (EIPR): “QUINDICI GIORNI E NON 45 PER ZAKI, BUON SEGNO“

“Non sappiamo per quale motivo la detenzione cautelare di Patrick stavolta sia stata rinnovata di 15 giorni e non di 45. Stando alla legge, 45 giorni è il limite impiegato in questo tipo di casi. Speriamo che sia un buon segno, e che il conteggio inizi a partire da domenica, quando si è svolta l’udienza”, ha dichiarato all’agenzia Dire (www.dire.it) Hossam Bahgat, fondatore e direttore esecutivo dell’Egyptian Initiative for Personal Rights (Eipr), ong con cui lo studente e attivista Patrick Zaki collaborava prima dell’arresto, avvenuto 11 mesi fa. Bahgat, che dopo altri arresti tra i responsabili dell’Eipr ha dovuto riassumere la guida dell’organizzazione, continua: “Ora, insieme alla famiglia, gli amici e i colleghi di università, noi dell’Eipr nutriamo la genuina speranza che Patrick venga rilasciato alla prossima udienza per il rinnovo della detenzione cautelare. Soprattutto perché il 7 febbraio sarà trascorso un anno dall’inizio della sua ingiusta prigionia”.