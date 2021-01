Enel e Confindustria: patto per la banchina di Piombino

Siglato un accordo tra Enel e Confindustria per la banchina portuale di Piombino presso l’ex centrale elettrica di Torre del Sale

Enel e Confindustria di Livorno Massa Carrara hanno firmato un’importante intesa per l’utilizzo della banchina portuale presso l’ex centrale elettrica di Torre del Sale, nel territorio comunale di Piombino. L’accordo prevede che la Confindustria territoriale coordinerà gli adempimenti per le istruttorie relative al varo oppure all’alaggio di scafi per la costruzione di mega yacht per alcuni dei principali cantieri della Toscana.

Commentando l’interessante iniziativa, Paolo Tartaglia, nella sua qualità di responsabile Enel degli impianti termoelettrici del centro Italia, ha dichiarato: “in un momento in cui come Enel ci apprestiamo a dare un diverso futuro al sito della centrale di Piombino, vogliamo agevolare il più possibile una transizione industriale: questo accordo nasce per mettere a disposizione del territorio una nostra infrastruttura per il varo della cantieristica locale. Ovviamente la durata sarà di alcuni anni, per dare tempo agli Enti locali di riprogettare l’attività di varo nella zona del Porto”.

L’intesa s’inquadra nell’estensione del progetto di reindustrializzazione della costa toscana che storicamente vede la presenza di grandi poli industriali della chimica, della meccanica, della metallurgia e della siderurgia. L’obiettivo di Enel e Confindustria, oltre al consolidamento delle manifatture già esistenti, è di attrarre e di incentivare nuovi processi industriali riferiti a comparti diversi, come la grande cantieristica. Non casualmente, infatti, è notizia recente che ad una nuova intrapresa industriale realizzata dalla società Piombino Industrie Marittime è stata aggiudicata nel porto di Piombino una concessione pluriennale per attività riferite alla demolizione di navi in disarmo, di refitting navale e nuove costruzioni.

Nella cantieristica, sempre nel territorio di Piombino, opera la società Sicmi Sea Style specializzata nella costruzione di scafi per megayacht da oltre 50 metri commissionati dai più importanti cantieri italiani. Grazie alla recente intesa la società Sicmi potrà utilizzare la banchina in località Torre del Sale, che per anni è stata operativa per il rifornimento dell’ex centrale elettrica, oggi dismessa in quanto destinata a nuovi progetti di diversificazione messi a punto da Enel sempre nell’ambito della logistica e dei servizi collegati.

“Si tratta di un altro tassello importante nel quadro dei progetti che stiamo supportando per incrementare la reindustrializzazione del territorio – ha sostenuto Piero Neri, presidente della Confindustria costiera – Le attività legate alla navalmeccanica si stanno diffondendo in maniera interessante, a conferma della complementarietà con la siderurgia. La sottoscrizione dell’intesa siglata con Enel, che ringrazio per la sensibilità mostrata verso le esigenze del territorio – ha proseguito Piero Neri – rappresenta certamente un ulteriore passo in avanti che rafforza l’alleanza che abbiamo promosso verso l’Amministrazione Comunale, la Regione e l’Autorità Portuale per lo sviluppo industriale”. Le aziende operanti nel comparto della cantieristica, in funzione dell’intesa, potranno avvalersi del supporto di Confindustria per le rispettive esigenze produttive, con la prospettiva che la costruzione di megayacht contribuisca ad arricchire la filiera industriale.