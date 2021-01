Previsioni meteo 16 gennaio: più freddo ma senza precipitazioni

Le previsioni meteo di oggi, sabato 16 gennaio 2021: Italia nella morsa del freddo ma scarse precipitazioni. Possibili nevicate a quote collinari su Marche e Abruzzo

Condizioni meteo tipicamente invernali sull’Italia in questo weekend di metà gennaio che vedrà l’annunciato arrivo di correnti gelide ma con poche precipitazioni. Su quasi tutta la Penisola, infatti, avremo tempo stabile ad eccezione di Marche, Abruzzo e Puglia dove saranno possibili nevicate a quote collinari e piogge. Fiocchi bianchi anche sulla Basilicata, mentre le temperature sono previste in brusco calo ovunque, con rischio di gelate mattutine.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani avremo maltempo al meridione mentre sul resto dell’Italia il tempo sarà freddo ma stabile almeno fino alla metà della prossima settimana. Previsioni incerte per la chiusura della seconda decade del mese, con una perturbazione che potrebbe raggiungere il Centro-Nord nel corso del prossimo weekend.

Intanto per oggi, sabato 16 gennaio 2021, al Nord Italia foschie sulle zone pianeggianti del settentrione al mattino, altrove cieli sereni. Al pomeriggio nuvolosità in aumento dai quadranti occidentali, ma senza fenomeni associati. In serata nubi più estese, con qualche apertura tra Triveneto e Friuli. Deboli piogge attese sulla Liguria nella notte.

Al Centro ampi spazi di sereno su Toscana, Lazio e Umbria al mattino, e precipitazioni di debole intensità tra Abruzzo e Marche. Al pomeriggio migliora sui settori Adriatici, con tempo asciutto ma parzialmente nuvoloso. In serata cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Neve fino a quote basso-collinari.

In Toscana ampi spazi di sereno sia al mattino che al pomeriggio su tutto il territorio regionale; in serata le condizioni del tempo saranno stabili con cieli parzialmente nuvolosi su tutta la regione.

Giornata lievemente instabile sui settori meridionali, con deboli precipitazioni al mattino tra Puglia e Sicilia orientale, altrove variabilità asciutta. Al pomeriggio non sono previste grosse variazioni con maggiori aperture sulla Sardegna. In serata attese residue piogge sulla Puglia con neve fino a 100-200 metri di quota.

In Calabria tempo prevalentemente stabile nella giornata con schiarite alternate a nubi sparse su gran parte della regione al mattino e al pomeriggio. Ampi spazi di sereno in serata.

Temperature in ulteriore calo su tutto lo Stivale.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.