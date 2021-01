Previsioni meteo 14 gennaio: freddo in vista

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 14 gennaio 2021: più freddo ma clima asciutto ad eccezione delle Isole maggiori dove nel weekend arriveranno piogge e temporali

Un’ondata di gelo sta per arrivare sull’Italia dove nelle prossime ore si registreranno condizioni meteo tipicamente invernali anche se soltanto per le temperature. Nella giornata di oggi infatti avremo cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Penisola, senza precipitazioni. Le piogge potranno interessare invece Sardegna, Sicilia e Calabria ma solo nella giornata di domani.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS aria di origine siberiana arriverà sull’Italia nel corso del weekend quando si registrerà un brusco calo delle temperature. Non sono comunque attese precipitazioni nevose, poiché un nucleo instabile raggiungerà solo la Calabria e le Isole Maggiori dove sono attese piogge e temporali. Stesso scenario anche all’inizio della prossima settimana, con possibile maltempo al meridione e clima più asciutto al Nord e al Centro.

Intanto per oggi, giovedì 14 gennaio 2021, al Nord Italia sereno o poco nuvoloso al mattino sul settentrione, con foschie sulla bassa Lombardia. Qualche fiocco sulle Alpi di confine. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata peggiora sulla Liguria con precipitazioni in estensione al nord-ovest nella notte. Neve anche sull’Appennino settentrionale dai 500 metri.

Al Centro nubi basse sui settori Tirrenici al mattino e maggiori aperture sulle regioni Adriatiche. Al pomeriggio qualche apertura tra Toscana, Lazio e Umbria, variabilità asciutta sulle Marche. In serata qualche precipitazione sull’Abruzzo, con deboli nevicate dai 1000 metri di quota.

In Toscana tempo prevalentemente asciutto nella giornata con nubi basse al mattino localmente anche compatte, ampi spazi di sereno al pomeriggio su gran parte del territorio. In serata il tempo sarà asciutto con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi.

Giornata parzialmente instabile al Sud, con deboli precipitazioni tra Cilento e alta Calabria al mattino; altrove i cieli saranno sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio, piogge anche sulla Sicilia occidentale, altrove non sono attese variazioni. Nubi in aumento in serata con piogge diffuse sui settori peninsulari e neve dai 700-800 metri di quota.

In Calabria locali piogge nelle ore diurne sul Tirreno, asciutto altrove con nubi diffuse sui restanti settori; in serata le precipitazioni si estenderanno su tutta la regione. Neve nella notte in Appennino dai 900-1200 metri di quota.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento su gran parte dello Stivale.

