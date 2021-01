La delfina Kasya è in salvo a Kish Island

LA STORIA

A dicembre 2019 Alpha, la delfina che per anni ha diviso la vasca con Kasya, è morta e Kasya non aveva più voglia di vivere. A febbraio 2020, il delfinario è stato chiuso per il Covid e Kasya ha smesso di nuotare, mangiare, si stava abbandonando alla morte.

Il veterinario Ivan Zatsepilov le è stato accanto con una dedizione eroica. Ha vissuto per tutto l’anno nel delfinario e, grazie alle sue cure, Kasya ha ricominciato a mangiare, a nuotare, a vivere.

I tentativi di darle una nuova casa sono stati molti, estenuanti le trattative e i contatti. I volontari del team coordinato dal dottor Vacchetta hanno promosso una raccolta fondi per creare una vasca di riabilitazione nel Mar Nero. La vasca era quasi pronta, ma in estate, l’unico periodo adatto per il trasferimento di un delfino in una vasca di riabilitazione, collegata al mare, non c’erano fondi sufficienti per pagare un volo speciale e costoso come quello necessario per trasferire Kasya. Possibili soluzioni balenavano e svanivano.