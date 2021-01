Previsioni meteo 12 gennaio: stop al maltempo

Le previsioni meteo di oggi, martedì 12 gennaio 2021: dopo una lunga fase di maltempo torna l’anticiclone sull’Italia, piogge residue su Calabria e Sicilia

Dopo un periodo decisamente movimentato e caratterizzato da freddo e maltempo, l’aria di estrazione polare andrà ad interessare l’Europa più orientale lasciando spazio alla ripresa dell’anticiclone sull’Italia. Nella giornata di oggi avremo dunque condizioni meteo stabili su quasi tutta la Penisola, ad eccezione di Calabria e Sicilia dove saranno possibili piogge residue.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS la tregua dal maltempo potrebbe non durare molto. Tra giovedì e venerdì, infatti, l’alta pressione sarà scalzata da un’ondata di gelo in arrivo dalla Russia. Le proiezioni continuano a confermare la possibilità di neve fino in pianura nel corso del prossimo weekend dapprima sulle regioni adriatiche e a seguire su gran parte di quelle centrali.

Intanto per oggi, martedì 12 gennaio 2021, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori, maggiori aperture sulla Romagna. Al pomeriggio tempo asciutto ma irregolarmente nuvoloso e locali nevicate in Trentino. In serata ampi spazi di sereno, con qualche addensamento sulle Alpi che potrebbe dare adito a precipitazioni nevose sopra i 500 metri di quota.

Giornata con tempo asciutto sulle regioni centrali, con qualche nube nelle ore mattutine tra Lazio e Abruzzo. Al pomeriggio nubi in transito su gran parte dei settori, sereno sui settori costieri del Lazio. In serata variabilità asciutta e tempo stabile.

Residuo maltempo al Sud al mattino con deboli piogge sui settori Tirrenici di Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni, con precipitazioni anche intense sullo stretto Messinese. In serata tempo asciutto sui settori peninsulari, ad eccezione della Calabria, altrove condizioni meteo invariate. Neve dai 700-1000 metri.

In Puglia tempo asciutto nella giornata con molte nubi nelle ore mattutine su tutta la regione, ampie schiarite nel pomeriggio; locali fenomeni sul Gargano con neve fino a 600-700 metri. In serata la nuvolosità tenderà di nuovo ad aumentare senza dar luogo a fenomeni.

In Basilicata molte nubi nel corso della giornata alternate a piogge e neve fino a 700-900 metri sui settori centro occidentali della regione; fenomeni in generale esaurimento tra la sera e la notte.

Temperature minime in calo al Centro-Sud e in aumento al Nord. Massime in aumento sulle regioni centro-settentrionali e in diminuzione al Sud Italia.

