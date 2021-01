Previsioni meteo 9 gennaio: nuova ondata di maltempo

Le previsioni meteo di oggi, sabato 9 gennaio 2021: nuovo peggioramento del tempo sull’Italia per l’arrivo di una perturbazione, attese piogge e neve a bassa quota

Il 2021 è iniziato all’insegna del maltempo sull’Italia e la prima quindicina del mese di gennaio sarà interamente caratterizzata da condizioni meteo invernali. Nella giornata di oggi, infatti, è atteso un nuovo peggioramento a causa dell’arrivo di una intensa perturbazione che colpirà dapprima il Sud e parte del Centro con piogge e neve a quote sempre più basse con il passare delle ore. Tempo più stabile sulle regioni settentrionali, anche se la pausa asciutta durerà poco.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel corso del fine settimana la perturbazione investirà tutto il Centro e si estenderà alle aree settentrionali della Penisola dove saranno possibili nevicate fino in pianura. Domani, in particolare, persiste il rischio di forti temporali al Centro-Sud e nevicate a quote basse su Emilia, Toscana, Umbria e Lazio.

Intanto per oggi, sabato 9 gennaio 2021, al Nord Italia al mattino nubi compatte sulle regioni occidentali, più irregolari tra Trentino, Veneto e Friuli. Al pomeriggio ancora tempo asciutto ma uggioso sul settentrione. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con deboli nevicate nella notte in Emilia dai 200 metri.

Giornata all’insegna dell’instabilità sulle regioni centrali, con deboli piogge al mattino sui settori Tirrenici. Nel corso delle ore pomeridiane i fenomeni si estenderanno alle altre regioni, più asciutto sulla Toscana. In serata maltempo diffuso, con nevicate nella notte sulla Toscana dai 300-400 metri di quota.

In Toscana molte nubi al mattino su tutta la regione, piogge nelle ore pomeridiane sui settori interni alternate a neve fino a 500 metri. Precipitazioni attese anche in serata sulle aree interne.

Al Sud e sulle Isole forte maltempo al mattino sulla Sardegna, altrove deboli precipitazioni con cieli coperti. Al pomeriggio nubifragi su Campania, Molise, Basilicata e Puglia, meno piogge sulle altre zone. In serata non si verificheranno variazioni; migliora in nottata tra Sicilia e Calabria.

In Calabria instabilità diffusa nel corso della giornata con piogge sparse sia nelle ore mattutine e poi anche al pomeriggio su tutta la regione. Nessuna variazione meteo attesa in serata.

Temperature minime in lieve calo al Centro-Sud e in incremento sulle isole Maggiori e al Nord; massime in generale diminuzione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.