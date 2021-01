Previsioni meteo 3 gennaio: piogge e neve sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, domenica 3 gennaio 2021: il primo weekend del nuovo anno si chiude con condizioni di maltempo su gran parte della Penisola

Condizioni meteo all’insegna del maltempo sull’Italia in questi primi giorni del 2021 caratterizzati da piogge, temporali e neve anche a bassa quota. La giornata di oggi non farà eccezione, con clima ancora instabile sulla Penisola: le precipitazioni interesseranno ancora una volta le regioni tirreniche e tra pomeriggio e sera si estenderanno anche a quelle adriatiche. Nuove e abbondanti nevicate sono attese sulle Alpi e sugli Appennini.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche la prima metà della prossima settimana sarà all’insegna del maltempo per la formazione di un vortice depressionario sul Tirreno. Dopo una breve pausa asciutta tra giovedì e venerdì, anche il prossimo fine settimana potrebbe vedere l’arrivo di una nuova perturbazione con piogge e neve a bassa quota.

Intanto per oggi, domenica 3 gennaio 2021, al Nord Italia cieli nuvolosi con precipitazioni diffuse, locali acquazzoni sulla Liguria di levante e neve fino a quote collinari. Al pomeriggio tempo uggioso su tutti i settori con precipitazioni associate di debole intensità. In serata cieli molto nuvolosi ma con tempo prevalentemente asciutto. Neve oltre i 600-800 metri di quota.

Al Centro al mattino deboli piogge sulle coste tirreniche, più asciutto sul versante orientale. Al pomeriggio ancora pioviggini sparse sui settori tirrenici e adriatici con molte nuvole. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge su tutte le regioni centrali. Neve oltre i 1000 metri di quota.

Al Sud e sulle Isole al mattino variabilità asciutta sui settori peninsulari e precipitazioni di debole intensità tra Sardegna e Sicilia. Al pomeriggio instabilità diffusa su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo. In serata residuo maltempo sulle Isole Maggiori, Campania e Salento. Neve a quote di bassa montagna.

Temperature minime e massime stazionarie o in calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.