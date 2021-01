Previsioni meteo 1 gennaio: neve a bassa quota al Nord

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 1 gennaio 2021: il nuovo anno inizia con l’arrivo di una perturbazione con neve fino in pianura sulle regioni del Nord

Dopo una breve pausa nell’ultimo giorno del 2020 il nuovo anno inizia con condizioni meteo tipicamente invernali sull’Italia per una nuova perturbazione di origine atlantica. La giornata di oggi infatti sarà caratterizzata dal maltempo, con neve fino in pianura, al Nord mentre sulle regioni centrali tirreniche non mancheranno piogge e temporali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS i primi giorni del 2021 non vedranno variazioni di rilievo con condizioni perturbate su quasi tutta la Penisola. Il primo fine settimana del nuovo anno trascorrerà infatti con piogge diffuse e altre nevicate a quote basse sulle regioni settentrionali, che vedranno un parziale miglioramento solo tra lunedì e martedì.

Intanto per oggi, venerdì 1 gennaio 2021, al Nord Italia maltempo invernale con piogge e nevicate fino in pianura o fondovalle sul Piemonte e Lombardia. Precipitazioni anche di forte intensità sulla Liguria centro-orientale e sul Friuli, fenomeni più deboli invece in Romagna.

Nuova ondata di maltempo anche per le regioni centrali d’Italia. Nubi compatte e piogge diffuse ed anche intense specie su Toscana, Umbria e Lazio durante le ore pomeridiane e serali della giornata. Fenomeni più deboli sulle altre regioni. Neve oltre i 1000-1200 metri di quota.

In Toscana tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse nelle ore mattutine su tutta la regione, fenomeni più intensi al pomeriggio su gran parte della regione. In serata le condizioni del tempo saranno instabili con fenomeni sparsi sulla costa e sulle zone interne.

Al Sud e sulle Isole instabilità su Campania e Sardegna al mattino con precipitazioni sparse, bel tempo altrove. Al pomeriggio piogge sui medesimi settori, in serata anche in Sicilia e temporali in arrivo in Sardegna, tempo stabile altrove.

In Calabria giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio su tutti i settori; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in aumento, massime in calo al Nord Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.