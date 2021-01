Regé-Jean Page e Phoebe Dynevor coppia solo sul set

Regé-Jean Page e Phoebe Dynevor sono una coppia anche nella vita reale? La risposta dei due attori di Bridgerton non lascia spazio a dubbi

Regé-Jean Page e Phoebe Dynevor hanno fatto sognare i fan di Bridgerton portando sullo schermo la storia d’amore tra il duca di Hastings e Daphne. Il loro feeling innegabile sul set ha fatto scatenare il gossip globale che continua a chiedersi se i due attori siano una coppia anche fuori dalla vita di costume.

A rispondere alla frequente domanda, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ci hanno pensato i due diretti interessati intervistati nel weekend appena trascorso ad Access Hollywood.

“Penso che tutto quello che sia necessario sapere si veda in camera”, ha spiegato Page riferendosi alle scintille viste dai due intervistatori Scott Evans e Kit Hoover. Per l’attore sarebbe tutto merito dei copioni della serie scritti da Shonda Rhimes e il suo team. Insomma, non ci sarebbe nessuna storia tra i due protagonisti, né tra altri attori del cast.

Regé-Jean Page prossimo James Bond?

I rumors, però, non finisco mai di arrivare come insegna anche Lady Wistledown. Page è stato nominato tra i papabili prossimi James Bond (QUI la notizia). Nei giorni scorsi, l’attore ha commentato la notizia dicendo: “Penso che internet dica un sacco di cose ed alcune di queste sono molto piacevoli, posso solo che esserne contento per quanto mi riguarda“, ha dichiarato l’attore. “Però penso che possa esserci una sorta di traslazione culturale. È come se – ha continuato- dato che sei britannico e hai raggiunto un qualsiasi tipo di fama, allora le persone iniziano ad utilizzare la B-Word (la parola Bond, ndr)”.