Previsioni meteo 10 gennaio: neve a quote basse al Centro

Le previsioni meteo di oggi, domenica 10 gennaio 2021: maltempo sulle regioni centrali con neve fino a quote di pianura, piogge e temporali al Sud

Dopo una breve pausa il maltempo è tornato a fare la voce grossa sull’Italia, come accade ormai dall’inizio del nuovo anno. Anche nella giornata di oggi avremo condizioni meteo fortemente instabili su tutto il Sud Italia, con piogge e temporali diffusi, e al Centro dove la neve cadrà a quote basse soprattutto tra mattina e pomeriggio. Tempo più asciutto al Nord ma con temperature in calo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo ancora maltempo con rischio nevicate sulle regioni centrali e in particolare su Toscana meridionale, Umbria, Marche Molise e Lazio. A seguire il tempo risulterà ancora instabile al Sud mentre sul resto della Penisola il clima risulterà più asciutto. Attenzione a un nuovo possibile peggioramento nel corso del prossimo weekend con rischio neve al Nord-Ovest e al Centro.

Intanto per oggi, domenica 10 gennaio 2021, al Nord Italia al mattino deboli precipitazioni sull’Emilia Romagna, nevosi fino a quote molto basse, più asciutto altrove con ampie schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio ancora neve sull’Appennino settentrionale fino a bassa quota, maggiori spazi di sereno altrove. In serata ancora qualche fenomeno sulla Romagna, stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro al mattino tempo instabile su tutte le regioni con deboli piogge e nevicate a quote basse su Toscana, Umbria e Marche. Al pomeriggio ancora maltempo con piogge diffuse sul Lazio e Abruzzo, nevicate fino a 200-400 metri su Marche, Toscana e Umbria. In serata tempo ancora instabile piogge sparse e neve fino a bassa quota.

In Toscana tempo fortemente instabile con piogge e neve fino a pianura sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio; in serata i fenomeni interesseranno le zone interne della Toscana.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge e temporali sparsi su tutti i settori, più asciutto su Calabria e Sicilia. Al pomeriggio ancora tempo instabile con piogge su Campania, Molise, Basilicata, Puglia e Sardegna, più asciutto altrove. In serata piogge e acquazzoni sparsi su tutti i settori, anche intensi su Campania, Basilicata e Puglia, migliora sulla Sardegna.

In Calabria in particolare precipitazioni al mattino sui settori centro settentrionali, asciutto altrove con molte nubi sparse; fenomeni in esaurimento al pomeriggio. Nuovo peggioramento tra la sera e la notte.

Temperature minime e massime in calo al Centro-Nord, stazionarie o in aumento al Sud.

