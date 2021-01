Previsioni meteo 2 gennaio: Italia nella morsa del maltempo

Le previsioni meteo di oggi, sabato 2 gennaio 2021: tempo ancora instabile su tutta l’Italia con piogge diffuse e neve su Alpi e Appennini

Il 2021 è iniziato con condizioni meteo all’insegna del maltempo per l’arrivo di una intensa perturbazione che nel primo giorno del nuovo anno ha portato piogge diffuse sulle regioni tirreniche e neve al Nord. Nella giornata di oggi non sono attese variazioni di rilievo e il tempo sarà ancora fortemente instabile: le precipitazioni bagneranno praticamente tutta l’Italia, con neve sulle Alpi a quote collinari e lungo l’Appennino oltre i 1000 metri di quota.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo ancora piogge su gran parte del Centro-Sud mentre al Nord e sulle regioni adriatiche il clima risulterà più asciutto. L’inizio della prossima settimana vedrà maltempo sulle regioni centrali e meridionali tirreniche con altre piogge e nevicate lungo l’Appennino centro-meridionale.

Intanto per oggi, sabato 2 gennaio 2021, al Nord Italia molte nuvole con maltempo diffuso su tutti i settori e forti rovesci sulla Liguria. Al pomeriggio tempo instabile con precipitazioni diffuse, più intense su Friuli Venezia Giulia. In serata ancora tempo instabile con piogge sparse. Neve anche abbondante a quote collinari.

Al Centro al mattino tempo instabile sui settori Tirrenici con possibili acquazzoni, più asciutto sull’Adriatico. Al pomeriggio piogge in diminuzione, con variabilità asciutta fra Marche e Abruzzo. In serata residua instabilità sui versanti occidentali, più asciutto sulle coste adriatiche. Neve oltre i 1100 metri.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile con piogge e temporali specie su settori tirrenici e Sicilia, più asciutto lungo l’Adriatico. Al pomeriggio precipitazioni diffuse, e qualche apertura sulla Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge diffuse su tutti i settori. Migliora nella notte. Neve oltre i 900-1300 metri.

Temperature minime e massime in aumento al Nord e al Centro, stazionarie o in lieve calo sulle regioni meridionali.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.