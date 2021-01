Voodoo Kid: la nuova promessa del pop italiano

01_non è per te

02_ghiacciai

03_rasoi

04_goodbye

05_foxbury ave. Interlude

06_tvb

07_domino

08_requiem



Libera e fluida, Voodoo Kid descrive l’amore in tutte le sue fasi, in quello che è “un loop continuo” in ogni relazione. Un sentimento senza limiti o paletti rappresentato da immagini piene di significato. Il risultato è un viaggio circolare che ci porta dalla nascita di esso alla sua morte, con tutte le conseguenze del caso.

Voodoo Kid gioca con le parole e costruisce un mood a cavallo tra malinconia e voglia di ripartire, in un’atmosfera generale che ricorda quella costruita negli anni dall’uomo dei record The Weeknd (tra l’altro tra gli ascolti di Marianna, questo il vero nome della cantante).

Anticipato dai singoli “domino” e “non è per te”, il disco di Voodoo Kid diventa così manifesto perfetto di una generazione, quella Z, che ha sempre più voglia di far sentire la propria voce e smentire l’idea di chi la vuole apatica ai sentimenti. Ciliegina sulla torta la produzione di nomi già noti come Renzo Stone (Ghali, Mike Lennon), 2nd Roof (Salmo, Marracash) Mamakass (Coma Cose) e Dario Bass (metà di LNDFK).

Del disco, della sua idea di libertà, dei social e non solo, Voodoo Kid ha parlato in un’intervista a distanza con la Dire Giovani (www.diregiovani.it).

Guardala di seguito ↓