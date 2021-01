Previsioni meteo 4 gennaio: maltempo sulle regioni tirreniche

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 4 gennaio 2021: vortice ciclonico in azione sul Mediterraneo, ancora piogge sulle regioni tirreniche e neve su Alpi e Appennino

Il primo weekend del nuovo anno è stato decisamente instabile sull’Italia, con condizioni meteo localmente perturbate a causa dell’azione di un vortice ciclonico sul Mediterraneo. In diverse aree della Penisola le piogge non danno tregua ormai da tre giorni mentre in alcune zone montane il manto nevoso ha raggiunto i 2 metri. Nella giornata di oggi il tempo risulterà ancora instabile al Nord-Ovest e su tutte le regioni tirreniche, dove avremo altre piogge specie lungo le coste.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche la prima metà della prossima settimana sarà all’insegna del maltempo sempre a causa del vortice depressionario che influenzerà il clima sull’Italia. Trova inoltre ulteriori conferme un brusco peggioramento nel prossimo fine settimana con piogge diffuse su tutto il Centro e il Sud e neve fino in pianura.

Intanto per oggi, lunedì 4 gennaio 2021, al Nord Italia nuvolosità irregolare su tutti i settori anche compatta ma senza fenomeni di rilievo associati ad est, deboli o moderati ad ovest. Al pomeriggio ancora nubi sparse e schiarite su tutte le regioni e precipitazioni sparse. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con nuvolosità irregolare e precipitazioni diffuse. Neve a quote basse.

Al Centro al mattino nuvole irregolari con piogge sparse su Toscana, Umbria e Lazio, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni specie su Toscana e Lazio, variabilità asciutta altrove. In serata piogge sparse su coste tirreniche, variabilità asciutta altrove. Neve oltre i 700-1000 metri di quota.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge e acquazzoni su Campania, Basilicata, alta Calabria e Isole Maggiori, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio ancora piogge su tutti i settori eccetto in Molise e Puglia. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse su coste tirreniche e Isole Maggiori, più asciutto altrove. Neve oltre i 600-1100 metri.

Temperature minime e massime in calo al Nord e al Centro, in lieve aumento al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.