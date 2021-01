Madalina Ghenea smentisce la relazione con Zaniolo

Madalina Ghenea smentisce la storia con Zaniolo: la modella ha pubblicato una nota legale e parla di “bugie mediatiche”, il calciatore sparisce dai social

Sembra già arrivata al capolinea la relazione tra Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea. Anzi, non sarebbe mai iniziata. A dirlo è la stessa modella rumena in una dettagliata nota rilasciata dal suo studio legale. “Non è vero che ci sia una storia sentimentale tra Madalina Ghenea e Nicolò Zaniolo”, si legge nel documento pubblicato anche sui social dalla diretta interessata. I due, protagonisti del gossip in questi ultimi giorni, si sarebbero “incontrati una sola volta” e tutte le speculazioni sarebbero solo “bugie mediatiche”.

La verità la scrive Madalina in un lungo commento al post dei suoi avvocati:

“Sono una grande lavoratrice e sono una mamma. In questi 20 anni mi sono state spesso attribuite delle relazioni che non ho mai avuto e non ho mai rilasciato dichiarazioni perché ho sempre preferito parlare e ‘far parlare’ del mio lavoro, dei miei progetti, dei miei sogni e dei miei valori. Io non sono fidanzata da tanti mesi, l’ho detto molte volte qui sui social e nelle interviste”.

Negli anni, sono tanti i flirt attribuiti alla Ghenea. Da quello con Michael Fassbender a quello con Gerard Butler, passando per Cristiano Ronaldo.



“Mi fa sorridere – aggiunge a tal proposito – pensare che le donne debbano sempre essere viste come ‘in cerca di marito’, come se non abbiano valore gia da sole…e il mondo sta ad analizzare, in maniera morbosa, ogni loro comportamento sempre in questa direzione”.

Sul caso Zaniolo, poi, precisa: “Un incontro grazie a degli amici in comune, chiacchiere, battute divertenti e risate insieme sui social, in trasparenza e alla luce del sole, non esprimono un fidanzamento e non nascondono altro. Non trovate?”.

Zaniolo via dai social

Come ha preso Nicolò Zaniolo la precisazione di Madalina? Il calciatore della Roma è sparito dai social scollegando i suoi account, come ha annunciato lui stesso attraverso il profilo Instagram della madre Francesca Costa.

“Le ultime vicende stanno minando la mia tranquillità, il mio recupero e la mia passione. La mia vita è sul campo e non nel gossip, quindi scollego il mio account. Vi abbraccio”.

La mamma del centrocampista, tra l’altro, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) si era detta contraria alla relazione con Madalina. Intervenuta ai microfoni di Radio Radio, la donna ha spiegato:

“Io e mio marito non siamo d’accordo sulla frequentazione che Nicolò sta avendo con Madalina Ghenea. Gestire un ragazzo di vent’anni non è facile. Siamo in difficoltà, abbiamo paura che qualcuno voglia rovinargli la carriera“.

Sembra che i genitori del calciatore non debbano più preoccuparsi. Madalina, intanto, ha minacciato “provvedimenti” legali contro chi continuerà a strumentalizzare la storia a cui oggi cerca di mettere un punto. Zaniolo, dal canto suo, dovrà prepararsi alla paternità per accogliere il figlio che aspetta dalla ex Sara Scaperrotta.