Zaniolo e Madalina Ghenea confermano la relazione

La relazione tra Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea esce allo scoperto dopo la rottura tra il calciatore e l’ormai ex fidanzata Sara Scaperrotta

Nicolò Zaniolo ha una nuova fiamma: è la modella e attrice rumena Madalina Ghenea. La notizia arriva poco dopo i rumor confermati sulla rottura tra il calciatore e l’ormai ex fidanzata Sara Scaperrotta, alimentati da indizi come il defollow da entrambe le parti e l’eliminazione delle foto insieme sulla piattaforma Instagram.

Proprio in virtù della tempistica molto recente di questi eventi – è tutto successo nel mese di dicembre – c’è chi ha avanzato delle malignità e per questo il ragazzo classe 1999 si è sentito di postare una storia per chiarire la sua posizione. “Io personalmente non ho lasciato nessuna per nessuna”, ha scritto. “La mia nuova frequentazione non fa parte del mio passato, sono felice con Madalina e mi assumo tutte le responsabilità per il mio futuro”. E ha concluso con una riflessione che appunto riguarda la sua carriera: “Sono un ragazzo con la testa sulle spalle!! In questo momento penso solo alla Roma, non vedo l’ora di tornare a giocare! Sto lavorando per tornare il più in forma possibile”. Ricordiamo infatti che lo scorso settembre il centrocampista della Roma aveva subito un brutto infortunio al ginocchio sinistro in occasione della sfida della Nazionale contro l’Olanda. Già il secondo incidente per lui, che a gennaio aveva avuto un crack del legamento del ginocchio destro in una partita Roma-Juventus.

Anche il flirt con Madalina Ghenea come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) è venuto fuori tramite i social network: lei lo ha taggato in una storia Instagram, che ha reso pubblica. Attraverso l’opzione “Fammi una domanda”, Zaniolo le aveva chiesto: “Ti posso baciare tutto il tempo?? 25 h su 24”, con relativa risposta “Te che dici?” corredata di due emoticon, uno smile con l’occhiolino e la linguaccia e uno con la corona da re. I due hanno undici anni di differenza: la modella ha 32 anni e una figlia, Charlotte, nata dall’amore con l’imprenditore rumeno Matei Stratan il 4 aprile 2017 a Bucarest. Tra gli altri uomini del suo passato non passano inosservati gli attori Gerald Butler e Michael Fassbender. Gli utenti commentano in vario modo: alcuni gioiscono e fanno gli auguri, mentre altri ironizzano sugli anni che li dividono e sulle precedenti relazioni di lei, considerate più allettanti, o ancora, parlano di “convenienza”.