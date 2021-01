Premio LUX: voti ai 3 film finalisti fino ad aprile

I tre film in competizione per il Premio LUX sono: ‘Un altro giro’, ‘Collective (Colectiv)’ e ‘Corpus Christi’. Votazioni online fino ad aprile

Quest’anno il premio del Parlamento europeo si rinnova, dando al pubblico il potere di scegliere, insieme agli europarlamentari, il film vincitore del LUX – Premio del pubblico per il cinema europeo.

I tre film in concorso per vincere il premio sono stati annunciati il 12 dicembre durante la cerimonia degli European Film Awards (EFA), e sono:

Un altro giro – di Thomas Vinterberg (una coproduzione Danimarca/Paesi Bassi/Svezia)

Collective (Colectiv) – di Alexander Nanau (una coproduzione Romania/Lussemburgo)

Corpus Christi – di Jan Komasa (una coproduzione Polonia/Francia)

Un altro giro del direttore danese Thomas Vinterberg (titolo originale Druk)

Avete mai sentito parlare della teoria di uno psicologo norvegese che sostiene che una piccola quantità di alcol nel sangue può aprire le nostre menti, aumentare la creatività e renderci felici? Quattro insegnanti di liceo decidono di sperimentarla, ma quello che in un primo momento sembra offrire la cura per una crisi di mezza età finisce ben presto fuori controllo. Il film di Vinterberg non parla solo di alcol, ma offre un messaggio più profondo su come affrontare gli alti e bassi della vita e su come parlarne con onestà.

Collective (Colectiv) del direttore romeno Alexander Nanau (titolo originale Colectiv)

Questo documentario prende il nome dal tragico incendio scoppiato in un night club nel 2015 in Romania in cui sono morte 27 persone e 180 sono rimaste ferite. Il documentario segue il lavoro di una squadra di giornalisti che cominciano a indagare sul perché 37 delle persone ricoverate a causa delle loro ustioni sono morte in ospedale, sebbene le loro condizioni non fossero così gravi. Vengono quindi a conoscenza dell’enorme corruzione e nepotismo del sistema sanitario che causa la morte di molti pazienti. Il documentario mostra anche come il coraggio e la determinazione delle persone può rovesciare un sistema corrotto.

Corpus Christi del direttore Jan Komasa (titolo originale Boże Ciało)

Il film è parzialmente basato sulla vera storia di un giovane detenuto che sperimenta una trasformazione spirituale e decide di diventare un prete. Per uno scherzo del destino finisce per assumere la responsabilità di una parrocchia in un paesino sperduto della Polonia. Con l’evolversi della trama, il ragazzo si trova ad affrontare un tragico segreto che sta divorando la comunità. Attraverso la storia di questo carismatico predicatore, Komasa offre una riflesione su cosa crea una comunità e su cosa ci rende dipendenti da leader sia falsi che reali.

Guarda e vota

Interessato o interessata ai film? Scopri dove puoi vederli (online o nei cinema) sul sito www.luxaward.eu e vota.

Come votare per il Premio LUX del pubblico

Le votazioni sono aperte sul sito www.luxaward.eu fino all’11 aprile 2021

Si possono assegnare a ciascun film da una a cinque stelle

I punteggi possono essere cambiati per un numero illimitato di volte fino alla chiusura delle votazioni. Conterà a quel punto solo il voto finale

Il punteggio finale sarà determinato per il 50% dal voto del pubblico e per il 50% dal voto dei membri del Parlamento europeo. Il film vincitore sarà annunciato il 28 aprile 2021 al Parlamento europeo durante la cerimonia del Premio LUX del pubblico.

Film europei nei cinema europei

Da quest’anno il Premio LUX, il Premio del pubblico per il cinema europeo, è organizzato in collaborazione con la European Film Academy, per raggiungere un pubblico ancora più vasto. Dal 2007, grazie a questo premio, il Parlamento europeo ha fornito un sostegno concreto alla distribuzione dei film europei, fornendo per esempio i sottotitoli nelle 24 lingue UE per i film finalisti. Il Premio LUX si è guadagnato la reputazione di selezionare le coproduzioni europee impegnate in tematiche politiche e sociali attuali, anche per incoraggiare il dibattito sui nostri valori a livello comunitario.

La Commissione europea ed Europa Cinemas sono partner del Premio LUX.