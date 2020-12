Nella traccia 8 di Evermore indizi sul nome della figlia di Gigi Hadid

E se Taylor Swift avesse rivelato il nome della figlia di Gigi Hadid? Secondo i fan, la risposta sarebbe nella traccia numero 8 del disco Evermore

Taylor Swift potrebbe averlo fatto di nuovo. Dopo aver lanciato indizi nelle sue canzoni sui nomi delle figlie di Ryan Reynolds e Blake Lively, la cantante avrebbe rivelato quello della primogenita di Gigi Hadid e Zayn Malik. Ne sono convinti i fan della popstar, che hanno trovato nella traccia numero 8 del disco “Evermore” un chiaro segnale. La canzone fa parte del lavoro arrivato a sorpresa su tutte le piattaforme e si intitola “Dorothea”. Ma perché tutti pensano che questo sia anche il nome della bimba dei Zigi?

Recentemente Gigi Hadid ha pubblicato degli scatti inediti della sua gravidanza, scrivendo: “Agosto, aspettando la nostra bimba”. Chi ascolta Taylor sa che “August” è la traccia numero 8 di “Folklore”, il suo precedente disco. In “Evermore” è “Dorothea” la numero 8. Unendo tutti i puntini, in questo ragionamento si troverebbe la risposta al dilemma.

I Zigi sono da sempre super riservati per quanto riguarda la loro vita privata e il diventare genitori non ha fatto eccezione. Pochissimi gli scatti della bimba online che mostrano solo piccoli dettagli per non renderla oggetto di cronaca in tutto il mondo.

Un’altra teoria, però, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) indicherebbe che “Dorothea” sia lo pseudonimo di Selena Gomez, cara amica di Taylor. Dal canto suo la cantante – che anche in “Folklore” aveva intitolato dei brani con nomi di donna- ha spiegato: “Non c’è una linea diretta tra le storie di Betty/James/August ma nella mia testa Dorothea è andata nella stessa scuola di Betty, James e Inez. La incontrerete presto“. Se questa sia una conferma o meno della teoria sulla figlia dei Zigi non è dato saperlo. Bisognerà attendere risposta dai diretti interessati.