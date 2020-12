Spider-Man 3: Alfred Molina sarà il Dottor Octopus

Spider-Man 3: Alfred Molina tornerà nel ruolo del Dottor Octopus. Il debutto del terzo capitolo è in programma per il 17 dicembre 2021

Nel 2004 ha fatto il suo ingresso nella vita dell’Uomo Ragno in ‘Spider-Man 2’, secondo film della prima trilogia diretta da Sam Raimi con protagonista Tobey Maguire. Ora Alfred Molina si prepara per tornare nel ruolo di Otto Octavius alias Dottor Octopus in ‘Spider-Man 3’, il terzo capitolo della nuova saga sull’arrampicamuri con protagonista Tom Holland.

La pellicola Disney e Sony, diretta da Jon Watts, vede nel cast anche: Jamie Foxx nel ruolo di Electro, Benedict Cumberbatch in quello di Doctor Strange e Zendaya in quello di MJ.

Tra i ritorni si vocifera quello di Maguire, Andrew Garfield, Kirsten Dunst ed Emma Stone. La Sony, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sarebbe in trattativa con i volti storici di ‘Spider-Man’ per averli nella nuova avventura dell’Uomo Ragno, il cui debutto è in fissato per il 17 dicembre 2021.