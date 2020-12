Previsioni meteo 27 dicembre: piogge e nevicate al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, domenica 27 dicembre: il weekend di Natale si chiude con il maltempo sulle regioni del Centro-Sud con piogge e nevicate

La settimana di Natale si chiude con condizioni meteo all’insegna dell’instabilità specie sulle regioni del Centro-Sud, già raggiunte ieri da una perturbazione. Nella giornata di oggi avremo maltempo con neve a quote collinari lungo la dorsale appenninica sulle aree meridionali del Paese mentre al Nord e su quasi tutto il Centro il tempo migliorerà decisamente anche se farà freddo.

Le temperature infatti caleranno lievemente, portandosi su valori in linea con le medie stagionali o di qualche grado inferiori.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche gli ultimi giorni dell’anno saranno caratterizzati da maltempo diffuso su buona parte dell’Italia. All’inizio della settimana infatti una perturbazione raggiungerà il Nord portando neve fino in pianura. A seguire il nucleo freddo si sposterà verso il Centro, dove saranno possibili ancora piogge e nevicate nel corso della settimana.

Intanto per oggi, domenica 27 dicembre, al Nord Italia al mattino nuvole irregolari al nord-ovest ed in Romagna con residue precipitazioni, sereno o poco nuvoloso sui restanti settori. Al pomeriggio nubi in aumento e precipitazioni al nord-ovest. In serata neve in arrivo al nord-ovest con fenomeni attesi fino a quote pianeggianti.

Al Centro al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sul versante tirrenico, precipitazioni sulle regioni adriatiche e Umbria. Al pomeriggio locali schiarite su tutte le regioni e tempo stabile. In serata nuvolosità in aumento sulle regioni tirreniche dove saranno possibili deboli piogge in alta Toscana. Neve fino a quote basse.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo perturbato sui settori peninsulari e Sicilia dove saranno possibili precipitazioni, più asciutto in Sardegna. Al pomeriggio piogge sparse eccetto in Sardegna e Campania. In serata precipitazioni sparse sia sui settori insulari che peninsulari, più asciutto sul versante Adriatico. Neve in Appennino fin sui 600 metri di quota.

Temperature minime e massime in calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.