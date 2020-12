Previsioni meteo 26 dicembre: neve a bassa quota al Centro

Le previsioni meteo di oggi, sabato 26 dicembre: ondata di maltempo con freddo e neve a quote basse al Centro Italia, in spostamento verso Sud

Dopo il Natale all’insegna del maltempo su buona parte dell’Italia condizioni meteo instabili anche per Santo Stefano con freddo e neve portati da una perturbazione. Oggi avremo tempo stabile e soleggiato al Nord mentre sulle regioni del Centro saranno possibili nevicate fino ai 200-300 metri di quota. Piogge al Sud che con il passare delle ore diventeranno neve a quote collinari.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domenica avremo tempo instabile con forti piogge su tutte le regioni meridionali. Anche l’inizio della prossima settimana sarà caratterizzato dal maltempo con neve fino in pianura al Nord e parte del Centro. Questa fase di instabilità ci accompagnerà fino alla fine dell’anno, con ulteriori episodi nevosi e piogge diffuse.

Intanto per oggi, sabato 26 dicembre, al Nord Italia al mattino locali pioviggini sulla Romagna, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio residue pioviggini sulle coste Romagnole, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata tempo asciutto su tutte le regioni con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi.

Al Centro al mattino tempo instabile su tutti i settori con precipitazioni sparse, più intense su Marche, Umbria e Abruzzo. Al pomeriggio ancora molte nuvole con piogge sparse e neve fino a quote basse, fenomeni più intensi su Marche e Abruzzo. In serata ancora tempo instabile con piogge sparse e neve a quote collinari. Neve fin verso i 200-300 metri di quota.

Al Sud e sulle Isole al mattino molte nubi su tutti i settori con piogge e acquazzoni, localmente anche intensi. Al pomeriggio ancora tempo instabile con piogge sparse, più asciutto sulla Sardegna. In serata maltempo che insiste specie sui settori Peninsulari con neve a quote via via più basse. Neve fin verso i 600-700 metri di quota in Appennino.

Temperature minime e massime in calo su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.