Previsioni meteo 25 dicembre: Natale con il maltempo

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 25 dicembre: perturbazione sull’Italia accompagnata da piogge, nevicate a quote basse e calo delle temperature

Bianco Natale in questo 2020 a causa dell’arrivo di una perturbazione accompagnata da aria fredda che già in queste ore ha raggiunto l’Italia. Come annunciato nei giorni scorsi, il giorno di Natale sarà caratterizzato da maltempo al Nord e al Centro con piogge e neve a quote via via più basse per l’afflusso di aria artica.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani, Santo Stefano, saranno possibili nevicate a quote basse sulle regioni del Centro. Nel corso del fine settimana, inoltre, la perturbazione scivolerà verso Sud portando maltempo anche al meridione. Il finale dell’anno si preannuncia scoppiettante, con piogge e nuove nevicate per le quali però serviranno ulteriori conferme nei prossimi giorni.

Intanto per oggi, venerdì 25 dicembre, al Nord Italia condizioni meteo in prevalenza instabili con piogge diffuse e nevicate in montagna al mattino. Precipitazioni assenti solo sul Piemonte e Valle d’Aosta. Quota neve in calo al pomeriggio ed in serata con fiocchi fino a 200 metri.

Giornata nuvolosa sulle regioni centrali con precipitazioni in arrivo al mattino su Toscana e Umbria, dal pomeriggio e soprattutto in serata su tutte le regioni con nevicate man mano a quote più basse e fino a quote collinari in nottata tra Toscana, Umbria e Marche.

In Toscana tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse nelle ore mattutine e pomeridiane su tutto il territorio, neve in Appennino fino a 900 metri di quota; tra la sera e la notte tempo ancora instabile con piogge e acquazzoni sparsi e neve in calo fin verso i 400-600 metri di quota.

Giornata man mano più instabile anche al meridione con piogge dal mattino su Campania e Sardegna ed entro la notte su tutte le regioni, fino in Sicilia. Neve in Sardegna fino a 700 metri di quota ed in Appennino fino a 900 metri di quota.

In Calabria isolate piogge nella giornata sulla costa tirrenica settentrionale, tempo asciutto al pomeriggio con cieli poco nuvolosi su tutti settori; in serata e in nottata le precipitazioni e anche locali temporali interesseranno le zone settentrionali, mentre altrove il tempo si manterrà stabile.

Temperature in forte calo specie al Centro-Nord Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.