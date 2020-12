Previsioni meteo 23 dicembre: freddo e neve in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 23 dicembre: ultime ore di tempo stabile sull’Italia, dalla Vigilia di Natale colata artica con freddo e neve a bassa quota

Natale con i fiocchi in vista. Le condizioni meteo sull’Italia infatti stanno per cambiare proprio in vista delle Festività con il cedimento dell’anticiclone e l’arrivo di freddo e neve a bassa quota. Nella giornata di oggi avremo ancora tempo in prevalenza stabile, anche se non mancheranno piogge di debole intensità su aree di Nord-Ovest e Toscana, come già avvenuto ieri.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS tra domani, giorno della Vigilia di Natale e il 25 dicembre una colata artica porterà la neve anche a quote basse specie sulle regioni del Centro Italia. A seguire il nocciolo freddo, tra Santo Stefano e domenica prossima, transiterà verso Sud imbiancando anche le regioni meridionali. Il peggioramento sarà accompagnato da un brusco calo termico, che porterà i valori sotto media.

Intanto per oggi, mercoledì 23 dicembre, al Nord Italia nebbie e nubi compatte, pioviggini in Liguria. Al pomeriggio ed in serata situazione invariata con molte nubi e deboli piogge o pioviggini sulla Liguria.

Giornata all’insegna della stabilità sulle regioni centrali con nubi compatte in Toscana, cieli irregolarmente nuvolosi sul Lazio e Umbria, più sole sulle Marche ed in Abruzzo specialmente. Da segnalare solo deboli piogge o pioviggini su alta Toscana.

In Toscana deboli piogge nel corso della mattinata e poi anche al pomeriggio sui settori settentrionali, tempo asciutto altrove con molte nubi anche compatte. Peggioramento atteso tra la sera e la notte con i fenomeni che si estenderanno su tutta la regione.

Condizioni meteo stabili sia sulle regioni peninsulari che su quelle insulari con cieli irregolarmente nuvolosi. Da segnalare soltanto la possibilità di deboli piogge o pioviggini lungo le coste tirreniche durante la nottata.

In Calabria locali piogge nelle ore diurne sulla costa tirrenica, tempo asciutto sui restanti settori con molte nuvole diffuse al mattino e al pomeriggio; nessuna variazione attesa per la serata.

Temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.