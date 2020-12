Previsioni meteo 22 dicembre: pioviggini su Liguria e Toscana

Le previsioni meteo di oggi, martedì 22 dicembre: tempo in prevalenza stabile sull’Italia con l’anticiclone, deboli piogge solo su Liguria e alta Toscana

L’esordio di Inverno astronomico si è palesato nella giornata di ieri con la manifestazione di nebbie e inversioni termiche al mattino odierno specialmente nelle zone pianeggianti. Situazione pressoché invariata rispetto agli ultimi giorni, dunque, e anche per la giornata di oggi non sono previste novità con pioviggini solo su Liguria e alta Toscana.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS tra la Vigilia e il giorno di Natale è atteso un deciso cambiamento con il ritorno del freddo e della neve. Il cedimento dell’alta pressione dovrebbe infatti lasciare spazio a correnti fredde con nevicate in particolare sulle regioni centrali e a seguire, tra Santo Stefano e domenica prossima, anche sulle regioni meridionali.

Intanto per oggi, martedì 22 dicembre, al Nord Italia molte nubi su tutte le regioni, con pioviggini tra Liguria e Friuli, poco nuvoloso sull’arco Alpino. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo ancora uggioso. In serata saranno ancora possibili deboli precipitazioni sulla Liguria.

Giornata all’insegna della nuvolosità sulle regioni centrali sia al mattino che al pomeriggio con pioviggini tra Toscana e Umbria. In serata tempo asciutto, con cieli prevalentemente poco nuvolosi.

Condizioni meteo stabili al meridione, con cieli irregolarmente nuvolosi su tutti i settori al mattino. Nelle ore pomeridiane condizioni meteo stazionarie, con maggiori addensamenti sulla Sardegna. In serata variabilità asciutta sulle regioni del sud Italia, locali aperture sulle Isole Maggiori.

Temperature stazionarie o in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.