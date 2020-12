Previsioni meteo 18 dicembre: cieli coperti ma tempo stabile

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 18 dicembre: il weekend inizia con cieli nuvolosi ma tempo stabile ad eccezione di pioviggini su Sardegna e Sicilia

L’anticiclone continua a regalare condizioni meteo stabili sull’Italia dopo una prima metà di dicembre caratterizzata da maltempo. Anche nella giornata di oggi dunque non avremo variazioni di rilievo con cieli nuvolosi o parzialmente nuvolosi ma senza precipitazioni. Qualche debole pioggia potrà interessare solo le isole maggiori nelle ore pomeridiane.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel corso del fine settimana il clima risulterà prevalentemente asciutto. Saranno possibili piogge solo su Sardegna, Sicilia e regioni di Nord-Ovest. La settimana di Natale inizierà con qualche disturbo al Nord e al Centro, mentre a seguire l’anticiclone dovrebbe portare stabilità fino alla Vigilia.

Intanto per oggi, venerdì 18 dicembre, al Nord Italia nubi basse e nebbie in pianura Padana, sole sulle Alpi. La giornata di domani sarà stabile eccetto in Liguria dove non si esclude la possibilità di deboli piogge o pioviggini e in nottata stessa cosa in Lombardia.

Cieli irregolarmente nuvolosi con tempo stabile sulle regioni centrali dell’Italia. Maggiori schiarite al pomeriggio e precipitazioni assenti su tutte le regioni. In serata nessuna variazione significativa.

In Toscana tempo stabile nel corso della giornata con nuvolosità diffusa al mattino e poi al pomeriggio su gran parte della regione; in serata le condizioni del tempo saranno stabili con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi.

Cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi sulle regioni meridionali con piogge di debole o moderata intensità in arrivo sulle isole maggiori entro la prima parte della giornata, poi anche sulla Calabria, Basilicata e Puglia in serata e nottata.

In Calabria nuvolosità irregolare nel corso della mattinata, maggiori schiarite nelle ore pomeridiane; in serata le condizioni del tempo saranno stabili con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi.

Temperature in lieve aumento nei valori minimi, stazionarie le massime.

