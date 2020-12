Previsioni meteo 11 dicembre: altro weekend con il maltempo

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 11 dicembre: nuovo treno di perturbazioni in arrivo sull’Italia nel fine settimana con piogge e temporali

La prima decade di dicembre si è chiusa con condizioni meteo all’insegna del maltempo portato da tre perturbazioni cariche di pioggia. Non andrà meglio nel corso del prossimo weekend, perché all’interno della vasta circolazione depressionaria, presente su gran parte del continente europeo, si muovono diversi impulsi perturbati, responsabili del protrarsi di condizioni di instabilità sulle nostre regioni. Nella giornata di oggi avremo precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, soprattutto sui versanti tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, possibili grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo ancora instabilità su coste tirreniche e regioni meridionali. Domenica è atteso invece un deciso miglioramento per l’allontanamento definitivo della perturbazione. Anche l’inizio della prossima settimana vedrà condizioni di maggiore stabilità.

Intanto per oggi, venerdì 11 dicembre, al Nord Italia cieli da nuvolosi a molto nuvolosi su tutte le regioni settentrionali al mattino ma con tempo stabile eccetto deboli precipitazioni tra Piemonte e Valle d’Aosta. Peggiora al pomeriggio ed in serata con piogge diffuse su tutto il nord Italia, fenomeni tuttavia di debole o moderata intensità. Neve oltre i 500 metri di quota.

La giornata inizia all’insegna del bel tempo al Centro Italia con cieli sereni o poco nuvolosi. Nubi in aumento al pomeriggio con piogge in arrivo in Toscana e in nottata anche su Lazio ed Umbria.

In Toscana tempo asciutto al mattino con ampi spazi di sereno e locali foschie o banchi di nebbia sulle zone interne; deboli piogge attese al pomeriggio sulla costa, mentre in serata le precipitazioni si estenderanno sull’intera regione risultando comunque di debole o al più moderata intensità.

Maltempo sulle regioni meridionali del Paese con cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi e precipitazioni associate fin dal mattino. Fenomeni più intensi in Campania e Calabria. Neve sull’Appennino fino a 1000 metri di quota.

In Calabria tempo instabile nella giornata con piogge diffuse su tutta la regione nelle ore diurne, fenomeni generalmente più intensi e localmente a carattere di temporale lungo le coste tirreniche, neve sulla Sila oltre 1600 metri di quota; precipitazioni sparse anche nelle ore serali su tutto il territorio.

Temperature stazionarie o in lieve calo specie al Nord Italia. .

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.