Previsioni meteo 6 dicembre: rischio nubifragi sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, domenica 6 dicembre: maltempo incessante su tutta l’Italia con forti piogge e nevicate sui rilievi oltre i 1500 metri ma in calo

Condizioni meteo all’insegna del maltempo sull’Italia in questo primo weekend di dicembre. Una profonda area depressionaria ha raggiunto infatti il Mediterraneo innescando un flusso di correnti sud-occidentali umide e instabili. Le piogge incessanti di ieri avranno una replica anche nella giornata di oggi, con precipitazioni diffuse su tutta la Penisola, anche a carattere nevoso oltre i 1500 metri di quota.

Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche la prossima settimana sarà caratterizzata dal maltempo. Domani avremo ancora nevicate al Nord Italia e piogge sulle regioni tirreniche. Situazione invariata anche il giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre, con forti precipitazioni e rischio nubifragi al Centro. Una breve pausa asciutta si intravede nelle giornate di giovedì e venerdì mentre sabato una nuova perturbazione potrebbe raggiungere il Nord-Ovest del Paese e successivamente anche le regioni centrali

Intanto per oggi, domenica 6 dicembre, al Nord Italia al mattino cieli nuvolosi o molto nuvolosi su tutte le regioni e maltempo diffuso eccetto in Piemonte e Liguria di ponente con tempo stabile. Al pomeriggio ancora maltempo specie sulle regioni di nordest, stabile ad ovest. In serata situazione invariata con piogge diffuse. Neve sulle Alpi fino a 800 metri.

Al Centro al mattino forte maltempo con piogge sparse su tutte le regioni, più intense su Toscana, Umbria e Lazio. Al pomeriggio piogge diffuse su tutte le regioni. In serata piogge sparse su tutte le regioni. Neve in rapido calo in Appennino dai 1800 metri fino a 800 metri.

In Toscana tempo instabile al mattino con piogge diffuse su tutto il territorio e possibili nevicate fino a 1200 metri; migliora al pomeriggio sulla costa. In serata i fenomeni tenderanno ad esaurirsi su gran parte della regione ad esclusione delle zone meridionali dove persistono piogge e neve fino a 1000 metri.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo fortemente instabile sui settori peninsulari e sulla Sicilia, piogge sporadiche in Sardegna. Al pomeriggio maltempo in transito su tutte le regioni specie su quelle peninsulari. In serata saranno ancora possibili precipitazioni su gran parte del meridione, più intense sulla Puglia. Neve fin sui 1300 metri.

In Calabria tempo fortemente instabile nel corso della giornata con piogge molto intense al mattino e al pomeriggio su tutta la regione; fenomeni generalmente più deboli in serata, locali nevicate sulla Sila fino a 1500 metri.

Temperature minime e massime in calo ovunque.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.