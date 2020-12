Previsioni meteo 5 dicembre: weekend con il maltempo

Le previsioni meteo di oggi, sabato 5 dicembre: maltempo diffuso sulle regioni del Nord con neve a quote medio-basse. Piogge e rischio nubifragi al Centro

Primo fine settimana di dicembre con condizioni meteo invernali sull’Italia a causa dell’arrivo nelle scorse ore di una intensa perturbazione di origine atlantica. Anche nella giornata di oggi avremo maltempo sulle regioni del Nord con piogge diffuse e nevicate, con quota in rialzo con il passare delle ore. Tempo instabile anche sulle regioni centrali e parte di quelle meridionali, dove sono attese precipitazioni localmente anche intense.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il maltempo non concederà neppure una tregua nel weekend, e il rischio nubifragi sarà elevato in alcune aree del Paese. A seguire, all’inizio della prossima settimana e fino all’Immacolata, avremo ancora instabilità in spostamento verso il Centro e le regioni del Sud con rischio di forti piogge e neve sui rilievi.

Intanto per oggi, sabato 5 dicembre, al Nord Italia al mattino forte maltempo con piogge anche intense su Lombardia e Triveneto e nevicate sulle Alpi. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo instabile su tutti i settori. In serata piogge in graduale attenuazione, con fenomeni ancora intensi tra Veneto e Friuli. Neve a quote collinari al nord-ovest, in bassa montagna al nord-est.

Al Centro al mattino temporali e nubifragi sui settori costieri della Toscana, altrove variabilità con piogge di debole intensità, più asciutto sull’Adriatico. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con precipitazioni insistenti sui medesimi settori. In serata forti piogge su tutto il versante Tirrenico, più deboli sulle zone interne.

In Toscana in particolare tempo fortemente instabile nella giornata con piogge diffuse su tutti i settori, fenomeni molto intensi sulla costa; maltempo atteso anche in serata con piogge abbondanti anche nell’entroterra.

Al Sud e sulle Isole nuvolosità irregolare su tutte le regioni con deboli piogge sparse. Al pomeriggio peggiora su Sardegna e Sicilia, con isolati nubifragi. In serata forti piogge sulla Sicilia, altrove le condizioni meteo rimarranno invariate.

In Calabria piogge al mattino sui settori meridionali, asciutto altrove; nel pomeriggio i fenomeni si estenderanno lungo la costa ionica, lasciando più asciutti i restanti settori. Precipitazioni sparse anche nelle ore serali sulle zone meridionali.

Temperature minime e massime in incremento su tutto lo Stivale.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.