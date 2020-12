Previsioni meteo 4 dicembre: ancora piogge e neve al Nord

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 4 dicembre: nuova perturbazione in arrivo sulle regioni settentrionali con piogge diffuse e neve fino a bassa quota

Inizio di dicembre decisamente dinamico sotto il profilo meteo con l’arrivo di una serie di perturbazioni che continueranno a portare piogge e neve a bassa quota al Nord. Nella giornata di oggi fiocchi bianchi attesi su tutto l’arco alpino e anche in pianura su Piemonte e Lombardia. Maltempo anche al Centro, con precipitazioni diffuse, mentre al meridione avremo maggiore stabilità dopo il passaggio perturbato di ieri.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il maltempo non darà tregua per tutto il weekend, in particolare al Nord-Est dove arriverà anche la neve fino in pianura e sulle regioni centrali dove saranno possibili forti piogge. A seguire, all’inizio della prossima settimana, avremo ancora instabilità in spostamento verso il Centro-Sud con rischio di nubifragi e nevicate a bassa quota fino all’Immacolata.

Intanto per oggi, venerdì 4 dicembre, al Nord Italia maltempo in arrivo con nuove nevicate in pianura tra Piemonte e Lombardia. Piogge anche di forte intensità sulla Liguria e al pomeriggio tra Lombardia e Emilia e Triveneto. Maltempo anche in serata e nottata con neve copiosa sulle Alpi.

Verso un peggioramento delle condizioni meteo anche sulle regioni centrali dell’Italia. Piogge specialmente in Toscana durante la seconda parte della giornata e locali temporali sul settore di confine con la Liguria, tempo asciutto solo lungo le coste adriatiche.

In Toscana in particolare tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse su tutti i settori sia al mattino sia poi al pomeriggio; in serata il tempo rimarrà instabile con precipitazioni diffuse localmente anche con temporali intensi sui settori settentrionali.

Tempo in buona parte stabile sulle regioni meridionali del Paese eccetto sulla Sardegna dove la parte avanzata della perturbazione porterà piogge e temporali in giornata. Locali piogge probabili anche in Campania, sulle altre regioni variabilità asciutta.

In Calabria isolate piogge al mattino lungo il Tirreno, asciutto altrove con schiarite alternate a qualche nube; al pomeriggio così come nelle ore serali le condizioni del tempo saranno stabili con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.

Temperature massime in incremento eccetto al Nord-Ovest Italia, minime in calo al Centro-Sud.

