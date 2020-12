Previsioni meteo 3 dicembre: il maltempo si sposta al Sud

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 3 dicembre: miglioramento al Nord dopo le nevicate di inizio settimana, le piogge si spostano al meridione

Dopo le nevicate che hanno imbiancato gran parte del Nord Italia nella giornata di ieri il maltempo concede una tregua al settentrione ma le condizioni meteo sull’Italia restano ancora instabili. Le piogge infatti nella giornata di oggi si sposteranno verso il Sud, dove avremo fenomeni localmente anche intensi e nevicate sui rilievi.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche nei prossimi giorni avremo maltempo diffuso sull’Italia, con una nuova perturbazione in arrivo già dalla giornata di domani al Nord-Ovest e regioni centrali tirreniche. Al settentrione avremo di nuovo neve a quote basse mentre al Centro non mancheranno piogge e temporali. Situazione invariata, con rischio di nubifragi e nevicate a bassa quota, almeno fino all’Immacolata.

Intanto per oggi, giovedì 3 dicembre, al Nord Italia al mattino nuvolosità diffusa su tutte le regioni, anche compatta e precipitazioni di debole intensità sul Nord-Est. Al pomeriggio tempo più asciutto salvo locali precipitazioni tra Trentino e Friuli, altrove nubi irregolari. In serata peggiora al Nord-Ovest con piogge anche intense sul Genovese. Neve fino a quote pianeggianti nella notte.

Al Centro al mattino molte nuvole in transito su tutte le regioni con deboli precipitazioni sparse. Al pomeriggio ancora nubi irregolari con deboli piogge fra Toscana e Lazio. In serata qualche spazio di sereno e tempo generalmente asciutto.

Al Sud e sulle Isole al mattino molte nubi con precipitazioni anche intense fra settori peninsulari e Sicilia. Al pomeriggio ancora maltempo su tutti i settori con piogge e temporali, specie fra Campania, Basilicata e Calabria. In serata piogge di debole intensità sparse, con nubi alternati a spazi di sereno sulle Isole Maggiori. Neve a quote di bassa montagna.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.