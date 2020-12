Previsioni meteo 2 dicembre: neve a bassa quota al Nord

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 2 dicembre: ondata di maltempo con freddo e neve fino in pianura al Nord, piogge diffuse al Centro

L’inverno, la stagione più attesa dagli amanti del freddo e della neve, è iniziato ieri con un deciso peggioramento meteo che ha portato piogge al Centro-Nord e i primi fiocchi a quote medio-alte. Oggi il maltempo farà ancora la voce grossa sulle regioni settentrionali, dove avremo neve fino in pianura. Quota in rialzo nel corso del pomeriggio così come sui rilievi appenninici, mentre sulle restanti zone del Centro e Sud peninsulare saranno possibili piogge anche di forte intensità.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nei prossimi giorni la formazione di un vortice sul Tirreno determinerà condizioni di maltempo sulle regioni centrali e parte di quelle meridionali mentre sulle regioni settentrionali avremo un parziale miglioramento. Attenzione però al weekend, quando si intravede un nuovo affondo freddo in vista con il possibile ritorno della neve a quote basse.

Intanto per oggi, mercoledì 2 dicembre, al Nord Italia giornata invernale con neve fino in pianura Padana e localmente anche abbondante. Cieli nuvolosi o molto nuvolosi su tutte le regioni e precipitazioni diffuse. Fenomeni più intensi tra basso Piemonte, Emilia Romagna e Veneto. Attenuazione delle piogge o nevicate dalla serata eccetto su Emilia Romagna.

Al Centro cieli da nuvolosi a molto nuvolosi su tutte le regioni con forte maltempo in arrivo specie tra Lazio, Umbria e Abruzzo. Fenomeni più intensi tra il pomeriggio e la serata con neve in Appennino ed anche abbondante in Abruzzo oltre i 1200-1500 metri di quota.

In Toscana tempo instabile nella giornata con piogge diffuse sia sulla costa che sulle zone interne nelle ore diurne, neve sugli Appennini fino a 600-1000 metri di quota; in serata il tempo non migliorerà e le precipitazioni continueranno ad interessare tutta la regione.

Tempo instabile anche al Sud Italia con la perturbazione in azione, piogge più intense sulla Sardegna al mattino e dal pomeriggio sulla Campania con locali nubifragi in serata o nottata. Neve sul Gennargentu oltre i 1200 metri di quota ed in Molise oltre i 1500 metri di quota.

In Calabria nuvolosità irregolare diffusa su tutti i settori nel corso delle ore diurne, locali piogge nelle ore pomeridiane sulle zone meridionali; in serata i fenomeni si estenderanno su tutta la regione.

Temperature in ulteriore calo al Nord, in aumento al Centro-Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.